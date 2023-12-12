Terör örgütüne kuryelik yapan DBP İlçe Başkanı tutulandı
Gaziantep İslahiye Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İlçe Başkanı Zeki Manaz, PKK-KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 12:45, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 14:50
Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İslahiye İlçe Başkanı Z.M. tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Bu kapsamda operasyon düzenleyen jandarma, örgüt mensuplarına kuryelik yaptığı öne sürülen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde DBP'nin ilçe başkanlığını yürüten Z.M'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.