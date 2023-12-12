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Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler ifadesinde, "Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben, 'Seni öldüreceğim.' dedi. Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum." beyanında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 12:47, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 12:51
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Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı

Süper Lig'de dün akşam oynanan maçın ardından sarı lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca ve bazı kişilerin saldırısına uğrayan Meler'in müşteki olarak ifadesi, tedavi gördüğü Acıbadem Ankara Hastanesinde alındı.

Halil Umut Meler ifadesinde, dün saat 20.00'de Eryaman stadyumunda MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor arasındaki futbol müsabakasının orta hakemi olduğunu hatırlattı.

Maçın bitiş düdüğü sonrası, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve yanında bulunan iki şahsın sahaya girerek orta alana kadar geldiklerini anlatan Meler, şunları söyledi:

"Faruk Koca benim sol göz altıma yumrukla vurdu, yere düştüm. Ben yerdeyken tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdular. Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben 'Seni öldüreceğim' dedi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir."

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