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Bahçeli, hakem Halil Umut Meler'e saldırıyı kınadı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, hakem Halil Umut Meler'e gerçekleştirilen saldırıyla ilgili, "Sahaya hışım ve hınçla giren MKE Ankaragücü Kulüp Başkanı'nın görevli hakeme yumruklu saldırısı ve müteakiben meydana gelen ilave şiddet sahneleri milletimizi derinden yaralamış, Türk sporuna gölge düşürmüştür" açıklamasını yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 14:04, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 14:58
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Bahçeli, hakem Halil Umut Meler'e saldırıyı kınadı

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı, darbeyle yere düşen Meler bazı kişilerce de tekmelendi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı X'ten konuyla ilgili tepkisini dile getirdi.

Bahçeli, "Süper Lig'in 15.haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor futbol müsabakasının bitiminde sahaya hışım ve hınçla giren MKE Ankaragücü Kulüp Başkanı'nın görevli hakeme yumruklu saldırısı ve müteakiben meydana gelen ilave şiddet sahneleri milletimizi derinden yaralamış, Türk sporuna gölge düşürmüştür. Bahanesi ne olursa olsun asla tasvip edilmeyecek ilkel görüntüler aynı zamanda toplumsal huzur ve güvenliğimizi de sarsmıştır" açıklamasını yaptı.

Bahçeli mesajlarına şöyle devam etti:

"Söz konusu müsabakanın hakemi Sayın Halil Umut Meler'e yapılan şedit saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırganların ve dün akşamki ortama çanak tutan provokatörlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyorum. Türk futbol hayatının şikeyle, şiddetle, sinir nöbeti geçiren ve illegal fonlara adı karışan kuşkulu isimlerle anılması esef ve endişe verici bir tabloyu ortaya çıkarmıştır.

Ahlaklı insan, sorumluluk düzeyi yüksek insan demektir. Sporun ahlak, barış ve kardeşlik doğasına muhalif faillerin ve sancılı gelişmelerin sürekli mesafe alması, bununla mündemiç sosyal bir içerik kazanması Türkiye'yi zora sokacaktır. Buna karşı verilecek mücadele de haklı ve meşru bir mücadeledir, milli birlik ve dayanışma ruhumuza hiç kimse, hiçbir surette kast edemeyecektir.

Şu anda akli selime, itidale, sükünete, sağduyuya ve sorumluluk anlayışıyla hareket etmeye çok ciddi ihtiyaç vardır. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararı ile tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelenme kararıyla birlikte, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin, hakemlerin maçlara çıkmama çağrısının tekrar gözden geçirilmesini, Türk sporunun birkaç provokatöre teslim olmamasını yürekten ümit ediyorum.

Yaşanan bu krizi Türk sporu/futbolu için bir fırsata çevirmek mümkündür. Kaynaşıp kucaklaşarak, sevgi ve saygı içerisinde, dostluk ve centilmenlik etrafında kenetlenerek sahaları tribünlerle birlikte şölen ortamına, bayram ve bahar havasına dönüştürmek hedefimiz ve haysiyet görevimizdir. Sorunlardan kaçarak çözüm bulamayız, sürgülü kapıları, kilitli gönülleri açamayız. Gün bir olma günü, kardeş olma günü, hoşgörü günüdür"

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