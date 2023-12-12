AYM'nin 111 sayılı CBK'ya yönelik kararının değerlendirilmesi!

Bu yazımızda AYM'nin söz konusu CBK ile düzenlenen Harp Okulu Sekreterinin özlük haklarının düzenlenmesi, çeşitli kurumlara kadro ihdas edilmesi ve diğer hususlar konularındaki kararı incelenecektir.

Mahkemenin karara varmadan önceki değerlendirmeleri şu şekildedir:

* CBK'ların gerekçeli olarak çıkartılması gerekmektedir.

* CBK'ların şekil bakımından denetiminde kapsam AYM tarafından belirlenmelidir.

* Cumhurbaşkanı Anayasa 104. Madde gereğince yürütme yetkisine ilişkin konularda CBK çıkartabilir. Anayasada münhasıran Kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda CBK çıkartılamaz.CBK ile Kanunlarda farklı hükümler varsa Kanun hükümleri uygulanır.

* CBK çıkartma yetkisi bizzat Cumhurbaşkanına ait olduğundan başka bir makamın teklif gibi yetkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla CBK'ların şekil yönünden Anayasaya uygunluğunun denetiminde incelenmesi gereken husus CBK'nın Cumhurbaşkanı tarafından çıkartılıp çıkartılmadığıdır.

* Şekil bakımından denetimde AYM CBK'ların gerekçeleri yönünden inceleme yapmamaktadır.

* Bu sebeplerle CBK'nın tümü şekil bakımından Anayasanın 104. Maddesine aykırı değildir. İptal talebinin reddi gerekmektedir.

* CBK'lar temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle ilgili düzenleme içermemelidir.

* İptal talebinin gerekçesinde kamu görevlilerinin özlük haklarına ilişkin düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

* Harp Okulu Sekreterinin mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı KHK'nın ek 30 uncu maddesi uyarınca Fakülte Sekreterine denk olduğu düzenlenmiştir.

* AYM'nin daha önceki kararlarında, Mali ve sosyal hak ve yardımlarla ilgili düzenlemeler mülkiyet hakkı kapsamında olduğundan CBK ile düzenlenemez denilmiştir.

* İptal talebinin gerekçesinde kamu görevlilerinin kadrolarının ihdasının Kanunla yapılması gerektiği belirtilmiştir.

* Anayasa Mahkemesine Raportör kadrosu ihdasında, AYM'nin kanunları, CBK'ları ve TBMM İç Tüzüğünü Anayasaya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetleme yetkisi verildiği,

* AYM'nin Yüce Divan sıfatıyla yargılama yetkisine sahip olduğu,

* AYM'nin Raportör, Raportör yardımcısı ve personelinin nitelikleri, atanmaları, görev ve sorumlulukları, disiplin ve özlük işlerine ait esasların 6216 sayılı Kanunda düzenlendiği'

* Raportörlerin görevlerini hakimlik teminatına uygun olarak yerine getireceği ifade edilmiştir.

* Dolayısıyla raportörler yargı yetkisini kullanan kamu görevlileridir.

* Bu sebeple bu kişilerin kadrolarının ihdas ve iptali yargı yetkisinin kullanılmasını doğrudan etkiler ve bu husus sadece yürütme yetkisine ilişkin bir konu değildir. Dolayısıyla CBK ile düzenlenemez.

* Bu husus Anayasanın 104. Maddesine aykırıdır.

* Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına kadro ihdas edilmesiyle ilgili ise AYM daha önceki kararlarında söz konusu kurum ve kuruluşların kadrolarının ihdas ve iptaliyle ilgili düzenlemelerin idarenin teşkilat yapısı ile ilgili olduğu ve yürütme yetkisine ilişkin konulardan olduğu,

* Anayasada CBK ile düzenlenmesi yasaklanan haklar ve ödevlerle ilgisinin bulunmadığı,

* Anayasanın 106. Maddesinin on birinci fıkrasında yer alan bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulmasının CBK ile düzenleneceği hususu ve Anayasanın 123. Maddesinde yer alan kamu tüzel kişiliğinin kanunla veya CBK ile kurulacağı hükümleriyle bağlantılı olarak Anayasanın 104. Maddesine aykırılık teşkil etmediği belirtilmiştir.

* Öte yandan diğer kamu kurumlarına kadro ihdas edilmesinde daha önce kabul edilmiş bir Kanun hükmü de yoktur. Dolayısıyla iptal talebinin reddi gerekmektedir.

* Hukuk devletinin temel unsurlarından biri de belirlilik ilkesidir. CBK ile ihdas edilen kadro ve sayıları açık, net ve anlaşılır şekilde düzenlenmiştir.belirlilik ve öngörülebilirlik ilkelerine aykırılık bulunmamaktadır.

* Bu sebeple kural, Anayasanın 2. Maddesine aykırı değildir. İptal talebinin reddi gerekmektedir.

* Tüm bu hususlarda iptal hükümlerinin yürürlüğe girmelerinin ertelenmeleri sebebiyle yürürlüğün durdurulması talepleri reddedilmiştir.

* Bu gerekçelerle, AYM Kararında,

* 111 sayılı CBK'nın tümünün şekil bakımından Anayasaya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine,

* Anayasa Mahkemesine kadro ihdas edilmesiyle ilgili hususun konu bakımından yetki yönünden Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline,

* İptal hükmünün kararın resmi gazetede yayımından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine,

* Harp Okulu Sekreterinin özlük haklarının düzenlenmesiyle ilgili hususun konu bakımından yetki yönünden Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline,

* İptal hükmünün kararın resmi gazetede yayımından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine,

* Diğer kamu kurumlarına ilişkin kadro ihdası hususunun konu bakımından yetki yönünden Anayasaya aykırı olmadığına be iptal talebinin reddine,

* CBK'nın içeriği itibarıyla Anayasaya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar verilmiştir.