Hakeme yumruklu saldırının hukuk süreci nasıl işleyecek?

Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasına dair yönetmelikte değişiklik
Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasına dair yönetmelikte değişiklik
60.000 TL %2.39 Faiz Oranıyla!
60.000 TL %2.39 Faiz Oranıyla!
Sponsorlu İçerik
AK Parti'de bir ilk, Cumhurbaşkanı 3 ili teşkilata soracak
AK Parti'de bir ilk, Cumhurbaşkanı 3 ili teşkilata soracak
Bakan Koca'dan SP'li vekilin sağlık durumuna dair açıklama
Bakan Koca'dan SP'li vekilin sağlık durumuna dair açıklama
Bakan Tekin: Akran zorbalığı ile ilgili gerekli önlemleri alacağız
Bakan Tekin: Akran zorbalığı ile ilgili gerekli önlemleri alacağız
MEB yasaklamıştı: Sınıf anneliği isim değiştirdi
MEB yasaklamıştı: Sınıf anneliği isim değiştirdi
Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı
Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı
Faiz artırımları borçlandırmaları daha da artırdı
Faiz artırımları borçlandırmaları daha da artırdı
Erdoğan, Halil Umut Meler ile telefonda görüştü
Erdoğan, Halil Umut Meler ile telefonda görüştü
Yabancıların arsa alımına engel
Yabancıların arsa alımına engel
RTÜK, sporda şiddeti teşvik eden yayınlara yaptırım uygulayacak
RTÜK, sporda şiddeti teşvik eden yayınlara yaptırım uygulayacak
Hakem Meler'e saldırıda Faruk Koca dahil 3 tutuklama
Hakem Meler'e saldırıda Faruk Koca dahil 3 tutuklama
Bakan Şimşek: Büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı
Bakan Şimşek: Büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı
Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu
Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu
Ucuz et halka ulaşmıyor!
Ucuz et halka ulaşmıyor!
Ev sahipleri 'günlük kiralama' kısıtlamasını delmenin yolunu buldu
Ev sahipleri 'günlük kiralama' kısıtlamasını delmenin yolunu buldu
'Asgari ücret'te rakam ikinci toplantıya
'Asgari ücret'te rakam ikinci toplantıya
İsrail yazılımı çöp kutusuna: Devletten siber güvenlik atağı
İsrail yazılımı çöp kutusuna: Devletten siber güvenlik atağı
Tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelendi
Tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelendi
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Ak Parti'den ihraç edilecek
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Ak Parti'den ihraç edilecek
Bakan Yerlikaya: Hakem Halil Umut Meler'e saldıran 2 kişi gözaltında
Bakan Yerlikaya: Hakem Halil Umut Meler'e saldıran 2 kişi gözaltında
Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı
Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı
Hakem Halil Umut Meler'e saldırıya ilişkin adli soruşturma başlatıldı
Hakem Halil Umut Meler'e saldırıya ilişkin adli soruşturma başlatıldı
Ortaokul ve liselere iki yeni ders geliyor
Ortaokul ve liselere iki yeni ders geliyor
Bakan Şimşek: 'Vergiyi tabana yayacağız' dedim yanlış anlaşıldım
Bakan Şimşek: 'Vergiyi tabana yayacağız' dedim yanlış anlaşıldım
Dolar günü 29 TL sınırında tamamladı
Dolar günü 29 TL sınırında tamamladı
İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor
İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor
'Suriyeliler Türkiye'de Kalsın Genelgesi' başlıklı haberlere açıklama
'Suriyeliler Türkiye'de Kalsın Genelgesi' başlıklı haberlere açıklama
Bakan Bolat'tan üniversite öğrencilerine '5T' tavsiyesi
Bakan Bolat'tan üniversite öğrencilerine '5T' tavsiyesi
Soruşturma dosyalarının yüzde 30'u hakaret dosyası
Soruşturma dosyalarının yüzde 30'u hakaret dosyası
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Hakeme yumruklu saldırının hukuk süreci nasıl işleyecek?

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrasında yaşanan saldırı büyük yankı uyandırdı. Saldırının hukuk süreciyle alakalı merak edilen soruları cevaplayan Avukat Deniz Akbıyık, sanıkların ilk duruşmaya kadar tutuklu kalabileceğini söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 14:14, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 14:14
Yazdır
Hakeme yumruklu saldırının hukuk süreci nasıl işleyecek?

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrasında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in yumruklu saldırıya uğraması büyük yankı uyandırdı. Yaşanan saldırı ile ilgili hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Deniz Akbıyık, kasten yaralama suçunun nitelikli hallerinden kamu görevlisine karşı işlendiğini belirtti. Akbıyık, Adli Tıp Kurumu raporları sonrası yüzde sabit iz, kemik kırığı gibi hususların ortaya çıkması durumunda cezanın artırılabileceğini söyledi. Sürecin iki ayrı koldan ilerlemesi beklenirken, sanıkların ise ilk duruşmaya kadar tutuklu kalabileceği öngörülüyor.

"Kemik kırığı gibi hususlar ortaya çıkarsa ceza artırılır"

Hakem Halil Umut Meler'ye yapılan saldırı sonrası süreç ve ceza ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Barosu Spor Hukuku Komisyonu Sekreteri Avukat Deniz Akbıyık, "Türk Ceza Kanunu kapsamında kasten yaralama suçunun nitelikli hallerinden kamu görevlisine karşı işlenmesi oluşmuştur. Bunun yanı sıra adli tıp kurumu raporları sonrası yüzde sabit iz, kemik kırığı gibi hususlar ortaya çıkarsa yine ceza artırılacaktır. Ancak birden fazla kişinin eylemi gerçekleştirmiş olması, saldırının planlı olması gibi hususlarda veya azmettirme gibi fiillerin varlığı da devreye girecektir. Süreç bundan sonra iki ayrı koldan ilerleyecek. Ceza yargılaması için Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen soruşturma sonrası, kovuşturma aşamasına geçilerek hakimler tarafından karar verilecek. Büyük ihtimalledir ki sanıklar ilk duruşmaya kadar da tutuklu kalabilirler. Aynı zamanda TFF nezdinde de disiplin soruşturması yürütülecek ve disiplin cezaları gündeme gelecektir" şeklinde konuştu.

"Olayın kameralar tarafından kayıt alınması soruşturmanın ve yargılamanın en doğru şekilde gerçekleşebileceğini gösteriyor"

Konuşmasına devam eden Akbıyık, "İnsani bir noktadan bakacak olursak bu görüntüyü hiçbir vatandaşımızın izlemesini ve çocukların etkilenmesini istemezdim. Ancak bu kadar kameranın ve tanığın olduğu bir alan, biz hukukçular için kolay çözüme ulaşacağımız doneler verir. Zira olayın oluş anı onlarca kamera tarafından kayıt alındığından soruşturmanın etkin yürütülmesi kolaylaşacak ve yargılama en doğru şekilde gerçekleşebilecektir" dedi.

"UEFA ve FIFA sürece müdahil olabilir"

Son olarak, hem Halil Umut Meler'in FIFA'ya bağlı bir hakem olduğunu hem de TFF'nin, FIFA konfederasyonuna bağlı bir federasyon olduğunu vurgulayan Avukat Akbıyık, "FIFA kuralları ve talimatları doğru, etkin, tarafsız ve bağımsız uygulanmalıdır. Uygulanmadığı takdirde FIFA nezdinde yaptırımlar doğabilecek ve Türkiye olarak uluslararası spor camiasındaki faaliyetlerimiz ve saygınlığımız zedelenecektir. Bir başka deyişle, 'evet' gerekli ve yeterli eylemler alınmadığı takdirde UEFA ve FIFA sürece müdahil olabilir" diyerek sözlerini tamamladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber