Abartı egzoz bulunan araç trafikten men edildi
Trabzon'da, "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan sürücüye 4 bin 64 lira ceza uygulandı, araç trafikten men edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 14:25, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 14:57
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince yapılan denetimlerde, bir aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.
Yapılan denetimde araçta standart dışı egzoz bulunduğu belirlendi.
Sürücüye 4 bin 64 lira ceza verilerek ceza puanları düşürüldü, araç ise trafikten men edildi.