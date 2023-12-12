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Abartı egzoz bulunan araç trafikten men edildi

Trabzon'da, "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan sürücüye 4 bin 64 lira ceza uygulandı, araç trafikten men edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 14:25, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 14:57
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Abartı egzoz bulunan araç trafikten men edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince yapılan denetimlerde, bir aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.

Yapılan denetimde araçta standart dışı egzoz bulunduğu belirlendi.

Sürücüye 4 bin 64 lira ceza verilerek ceza puanları düşürüldü, araç ise trafikten men edildi.

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