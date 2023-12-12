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İsrail'in baskın düzenlediği hastanede 3 çocuk oksijen yetersizliğinden öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birkaç gündür kuşatma altında tuttuğu ve bugün baskın düzenlediği Kemal Advan Hastanesi'nde oksijen yetersizliği nedeniyle 3 günde 3 çocuk yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 15:02, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 15:01
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İsrail'in baskın düzenlediği hastanede 3 çocuk oksijen yetersizliğinden öldü

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ahmed el-Kahlut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in kuşatması nedeniyle hastanede yeni can kayıplarından endişe ettiğini belirtti.

Kahlut, İsrail'in kuşatma altında tuttuğu hastanede son 3 günde 3 çocuğun oksijen yetersizliği nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade etti.

- "Su yok, elektrik yok, tıbbi malzeme yok, hastanede durumlar çok kötü"

Hastanede gıda, su ve içme suyunun tükendiğini, binadakilerin hayatının tehlike altında olduğunu vurgulayan Kahlut, "Su yok, elektrik yok, tıbbi malzeme yok, hastanede durumlar çok kötü." dedi.

Hastanede 60 yaralı, 12 çocuk, 100 sağlık personeli ve idari personel ile yerinden edilen 3 binden fazla kişinin bulunduğunu aktaran Kahlut, "Daha önce Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile iletişime geçtik ve durumu bildirdik ancak bize askeri operasyonların bulunduğu bölgelere ulaşamadıklarını söylediler." diye konuştu.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, birkaç gündür kuşatıp bombaladığı Kemal Advan Hastanesi'ne bugün baskın düzenlemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, Beyt Lahya'daki hastaneyi birkaç gündür kuşatıp bombalayan İsrail güçlerinin, bugün düzenledikleri baskının ardından, aralarında sağlık personelinin de olduğu erkekleri, hastanenin avlusunda topladığını belirtmişti.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 18 bin 205 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 105'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 434 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 279 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli; barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

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