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Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasına dair yönetmelikte değişiklik

Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esasların belirlendiği hükümleri düzenleyen yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 15:27, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 15:30
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Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasına dair yönetmelikte değişiklik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2'nci maddesinin ikinci fıkrasına "ğ" bendinden sonra gelmek üzere, "13/1/1943 tarihli ve 4357 Sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) ile İLKSAN'a bağlı veya ait işletme veya iştiraklerine yapılacak alımlar" maddesi eklendi.

Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü (İLKSAN), yönetmelik hükümlerinden istisna tutulan kamu kurum ve kuruluşları arasına alındı.

Bununla birlikte İLKSAN Genel Müdürlüğü ile İLKSAN Genel Müdürlüğüne bağlı veya ait olan işletme veya iştiraklerine yapılacak işçi alımlarının İŞ-KUR'a bildirilmesi zorunlu olacak, İLKSAN ile İLKSAN'a bağlı veya ait işletme veya iştiraklere yapılacak işçi alımlarına ilişkin ilanlar, İŞ-KUR internet sitesinde yayınlanacak ve İLKSAN Genel Müdürlüğünce uygun görülen iletişim araçları ile kamuoyuna duyurulacak.

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