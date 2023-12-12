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12 yaşındaki çocuk bıçakla öldürüldü, 13 yaşındaki şüpheli yakalandı

Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk, bir inşaatın çatısında bıçakla öldürülmüş halde bulundu, 13 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 15:30, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 15:42
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12 yaşındaki çocuk bıçakla öldürüldü, 13 yaşındaki şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'ta 6 katlı inşaatın çatı katından ses gelmesi üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, inşaatın çatısında S.D'yi (12) bıçakla öldürülmüş halde buldu.

İncelemenin ardından cenaze, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen ve olayın ardından evine giden T.Ş. (13), ailesinin ihbarıyla gözaltına alındı.

Şüphelinin, bir bilgisayar oyunundan etkilenerek cinayeti işlediği değerlendiriliyor.

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