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Kürsüde bayılan vekilin son sözleri: Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar

Meclis kürsünde bayılan Vekil Bitmez'in son sözleri: "Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar"

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 16:10, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 16:15
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Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Türkiye Büyük Meclisi'nde gerçekleştirdiği konuşma sonunda bayıldı. Bitmez'in bayılmadan önceki son sözleri Sezai Karakoç'un 'Onlar Sanıyor Ki' şiirine ait "Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar" dizeleri oldu.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM'de kürsüde konuşmasını bitirirken bayıldı. Bitmez'e Genel Kurul'da yaklaşık on dakika kalp masajı yapıldı. Daha sonra sedye ile Bitmez ambulansa götürüldü. Bitmez, ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü ve burada tedavi altına alındı. Kürsüde konuşmasını bitirirken bayılan Bitmez'in Sezai Karakoç'un 'Onlar Sanıyor Ki' şiirinden yaptığı alıntı ise şöyle:

"Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki, biz sussak, tarih susmayacak.

Tarih sussa, hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar, vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar."

Meclis tutaklarına göre vekilin son söyledikleri ve gelen tepkiler şu şekilde:

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