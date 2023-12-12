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Bakan Tunç Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda fenalaşarak Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin, "Doktorların ifadesine göre durumunun biraz kritik olduğuna yönelik bilgiler alıyoruz. İnşallah şifaya kavuşur, iyileşir ve tekrar aramıza döner." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 16:13, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 16:59
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Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için hastaneye gelen Tunç, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bitmez'in konuşmasını bitirdikten sonra rahatsızlandığını, ilk müdahalenin TBMM'deki doktor ve doktor milletvekillerince yapıldığını belirten Tunç, "Doktor milletvekillerimiz hemen 10 saniye içerisinde kendisine kalp masajı yapmaya çalıştılar. Meclisin sağlık ekipleri de hemen ulaştı. Tabii 20-25 dakika bu mücadele Mecliste devam ettikten sonra ambulansla Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Şu anda acilde yoğun bir çaba gösteriliyor. Başhekimimiz de gerekli bilgileri hem yakınlarına hem milletvekillerimize aktardılar." diye konuştu.

Bakan Tunç, Bitmez'in durumunun kritik olduğunun aktarıldığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Dua ediyoruz, bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyoruz ama doktorların ifadesine göre durumunun biraz kritik olduğuna yönelik bilgiler alıyoruz. İnşallah şifaya kavuşur, iyileşir ve tekrar aramıza döner. Bugün burada partisi ne olursa olsun bütün milletvekillerimiz kenetlenmiş durumda ve onun tekrar sağlığına kavuşması için dua ediyorlar. Tekrar Hasan Bitmez milletvekilimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız da yakından ilgileniyorlar, sürekli hastaneyle, başhekimle irtibat halindeler."

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de Hasan Bitmez'in sağlığına kavuşmasını diledi.

Olayın ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u bilgilendirdiklerini ve sürecin yakından takip edildiğini belirten Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başhekimimiz ve tedavi süreçlerini yakından takip eden hocalarımız bizlere detaylı bilgi verdiler. Hasan vekilimizin ailesi de burada. Özellikle ben ilk kriz anında Mecliste bulunan değerli doktor milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Hem iktidar, bizim arkadaşlarımız, özellikle Halit Bey, İstanbul Milletvekilimiz İshak Bey, Adıyaman, Uşak, Kocaeli Milletvekillerimiz, İYİ Parti'den milletvekili doktor arkadaşlarımız anında gerekli müdahaleyi Meclis Genel Kurulu'nda yaptılar. Meclisimizin ambulansıyla beraber en hızlı sürede getirildi. İnşallah bu müdahalelerin sonucunda Hasan Bitmez vekilimiz sağlığına kavuşur. Rabbimden şifa diliyorum. Sürecin hem AK Parti Grubu hem bakan arkadaşlarımız hem Meclis Başkanımız hem de Cumhurbaşkanımız nezdinde ilgiyle yakından takip edildiğini söyleyebilirim. Sağlık Bakanımız şu an sürekli irtibat halinde."

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca da Bitmez'in ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM Genel Kurulunda fenalaşan partisinin Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e gerekli tüm müdahalelerin yapıldığını belirterek, "Yoğun bakıma alındı, burada bakımı belli bir süre devam edecek." dedi.

Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için hastaneye gelen Karamollaoğlu, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hasan Bitmez'in konuşmasını bitirdikten sonra kalp krizi geçirdiğini ardından da dengesini kaybederek yere düştüğünü anlatan Karamolloğlu, Bitmez'e yapılabilecek bütün müdahalelerin Meclis'te yapıldığını bildirdi.

Kalp rahatsızlığının yanı sıra Bitmez'in şeker hastası da olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Süratle Meclis'ten buraya nakli sağlandı. Hem Sağlık Bakanı'mızdan aldığım bilgi hem hastane yetkilileri ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiler ve göstermeye de devam ediyorlar. Kalp masajı yapıldı, ayrıca bugünün teknolojisiyle yapılması gereken bütün muameleler gerçekleştirildi. Şu anda yoğun bakıma alındı, burada bakımı belli bir süre devam edecek."

Karamollaoğlu, doktorlardan aldığı bilgiye göre Bitmez'in kalbindeki damarların tam olarak fonksiyonunu yerine getiremediğini aktararak, "Doktorlar 'Kalp kılcal damarlarla besleniyor' dediler. İnşallah bu yapılan müdahalelerle şimdi kan deveranı sağlandı, sağlığına kavuşacak diye ümit ediyoruz." dedi.

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