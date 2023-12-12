Erdoğan, Fatih Erbakan'ı kabul etti

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için geldiği AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı. Erbakan çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı.