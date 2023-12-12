Erdoğan, Fatih Erbakan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı kabul etti
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 19:30, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 19:36
- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için geldiği AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı. Erbakan çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı.