Altının kilogram fiyatı 1 milyon 920 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 835 bin lira, en yüksek 1 milyon 937 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,5 azalışla 1 milyon 920 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 930 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 850 milyon 467 bin 620 lira, işlem miktarı ise 2.605,26 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 873 milyon 773 bin 420 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Altınbaş Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: