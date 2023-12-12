AK Parti MKYK toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 17:24, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 17:26
AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.
Toplantıda, Süper Lig'de dün oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın, MKYK kararıyla AK Parti'den kesin ihraç edilmesi istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine ilişkin süreç başlatıldı.