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TBMM, Hasan Bitmez'in rahatsızlığı nedeniyle bugünkü bütçe görüşmelerini yarıda kesti

TBMM Genel Kurulu, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in, bugünkü bütçe görüşmelerinde konuşma yaparken fenalaşması ve hastaneye kaldırılması nedeniyle çalışmalarını yarıda kesti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 17:51, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 17:42
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TBMM, Hasan Bitmez'in rahatsızlığı nedeniyle bugünkü bütçe görüşmelerini yarıda kesti

Bitmez'in kürsüde konuşurken fenalaşarak yere düşmesi ve ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılması nedeniyle birleşime dört kez ara verildi.

Dördüncü aranın ardından Genel Kurul'un bugünkü çalışmalarını sonlandırmasını öngören Danışma Kurulu kararı kabul edildi.

Kabul edilen öneri ile bugün Genel Kurul'da görüşülen 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin birinci tur görüşmelerinin kalan kısmının 21 Aralık Perşembe günkü birleşimde yapılması kararlaştırıldı.

Öneriye göre, 21 Aralık'tan sonraki görüşmeler birer gün ötelendi. Bu nedenle 24 Aralık Pazar günü bitmesi öngörülen bütçe görüşmeleri, 25 Aralık Pazartesi günü tamamlanacak.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Danışma Kurulu önerisinin kabul edilmesinden sonra yaptığı açıklamada, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, Bitmez'e anjiyo işlemi yapıldığını ifade etti.

Milletvekili arkadaşlarıyla hastaneye gittiklerini belirten Karaca, Bitmez'e geçmiş olsun temennisinde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül, HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da çok üzgün olduklarını dile getirerek Saadet Partili Bitmez'e Allah'tan şifa dilediler.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sosyal medyada haklarında bazı eleştiriler olduğunu aktararak olay yaşandığı andan itibaren hiçbir parti ayrımı olmadan milletvekillerinin yardım için Bitmez'in yanına gittiğini söyledi.

Farklı partilerden doktor milletvekillerinin Bitmez'e yardım etmeye çalıştığını anlatan Zengin, "Sayın Hasan Bitmez bu olayı yaşarken buradaki herkes 'Bu, hepimizin başına gelebilir' dedi. Bazı arkadaşlarımız arkalarda olduğu için olayın ne olduğunu hemen anlayamamış olabilirler. Dışarıdan izleyenlerin, bir zalimlik içerisinde konuya yaklaştığını okuyorum, görüyorum. Bu o kadar insani bir şey ki hepimizin kalbine dokunan bir durum. Buradaki bütün kavgalarımız siyasi kavgalardır. Biz insan olarak birbirimizi seviyoruz, saygı duyuyoruz. Farklı partilerden dostluklarımız var, arkadaşlıklarımız var. Biz düğünlere gidiyoruz, cenazelerimizi paylaşıyoruz." diye konuştu.

Bitmez için bütün kalpleriyle dua ettiklerini söyleyen Zengin, "Bir milletvekili arkadaşımız şu an canıyla cebelleşiyor. Şu an siyaset yapma zamanı değil, şu an yapmamız gereken şey insani olarak kucaklaşmaktır. TBMM aynı zamanda bu birlikteliğin de gösterildiği yerdir." dedi.

Zengin, Bitmez'e ve Saadet Partisine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Meclis Başkanvekili Karaca, konuşmaların ardından birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

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