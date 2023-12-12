Gün sonu döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 18:09, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 18:11
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|28,9800
|28,9810
|29,0460
|29,0470
|Avro
|31,1900
|31,1910
|31,3160
|31,3170
|Sterlin
|36,3890
|36,5080
|36,3100
|36,5570
|İsviçre Frangı
|32,8640
|33,0290
|33,0000
|33,1740
|ANKARA
|ABD Doları
|28,9500
|29,0300
|29,0160
|29,0960
|Avro
|31,1500
|31,2300
|31,2760
|31,3560
|Sterlin
|36,3290
|36,5390
|36,2500
|36,4600