Şanlıurfa'da cinsel istismar suçundan aranan şüpheli yakalandı

Yapılan incelemede M.A'nın "Reşit olmayan çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan arandığı tespit edildi.

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