Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastaları karşıladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den Türkiye'ye 68 hastanın daha naklinin yapıldığını belirterek, "37'si bebek ve çocuk, 31 kişi ise erişkin hasta grubu. 4'ü kanser hastası. Diğerleri ise ağırlıklı travma, ortopedi ve yaralanma grubu olan hastalar." dedi.

Bakan Koca, Milli Savunma Bakanlığına ait uçakla Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan alınarak tedavi için Türkiye'ye getirilen Gazzeli 68 hasta ve 61 refakatçiyi Etimesgut Havalimanı'nda karşıladı.

Sağlık görevlileriyle görüşen, çoğunluğu çocuklardan oluşan hastalarla yakından ilgilenen ve sohbet eden Koca, hastalara ambulanslara alınma sürecinde de eşlik etti.

Bakan Koca, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, toplam 68 hastanın getirildiğini belirterek, "Nakli yapılan 68 hastamızdan 37'si bebek ve çocuk, 31 kişi ise erişkin hasta grubu. Toplam 68 hastanın 4'ü kanser hastası. Diğerleri ise ağırlıklı travma, ortopedi ve yaralanma grubu olan hastalar." bilgisini paylaştı.

Hastaların Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerine nakledileceğini aktaran Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar nakledilen 114 hastamız vardı, gelen 68 hastayla birlikte 182 hastamız oldu. Refakatçilerle birlikte toplam 359 kişi getirilmiş oldu. Getirilenlerden bugüne kadar 2 hastamızı kaybettik. Şu an 6 hastamız yoğun bakımda. Yoğun bakımda olan 2 hastamızın ise durumları ciddi, entübe durumdalar. Bir hastamız göğüs kanseri, bir hastamız ise mide kanseri tanısıyla takip ediliyor. Biri 63, biri 70 yaşında."

- Sahra hastanesinin kurulum hazırlıkları başladı

Bakan Koca, sahra hastaneleri kurulumuyla ilgili son duruma ilişkin soru üzerine, bu konuda daha önce üç bölgenin incelendiğini ancak uygun bulunmadığını anımsattı.

Koca, "Dördüncü bölge olarak, Refah Sınır Kapısı'na daha yakın olan yeri uygun bulduk. Hem Mısır hem İsrail ile olan iletişimimizde, onlarca da uygun görüldü. Erken dönemde sahra hastanesinin kurulum hazırlıkları yapılmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

- "Bundan sonraki dönemde hastaların nakli daha fazla olabilir"

Gazzeli hastalarla ilgili bugün 5. tahliyenin yapıldığı anımsatılarak, bundan sonraki nakil süreci sorulan Koca, şunları kaydetti:

"Muhtemelen hafta başı, pazartesi veya salı benzer şekilde bir hasta nakli söz konusu olacak. Özellikle Gazze'de sağlık hizmetlerinin her geçen gün verilemediği bir döneme girmiş durumdayız. O nedenle bundan sonraki dönemde hastaların nakli daha fazla olabilir. Çalışmalarını üçlü koordinasyon ekibimiz yapıyor. Yani İsrail, Mısır ve Türkiye'nin birlikte oluşturduğu koordinasyon ekibi bu transfer hazırlıklarını yoğun bir şekilde devam ediyor."

- Bacaklarından yaralanan minik Rital de Türkiye'de

Bakan Koca, bugün getirilen hastalar içerisinde, İsrail'in hava saldırılarında yaralanan ve müdahale edilemezse bacakları kesilme tehlikesiyle karşı karşıya olan, sosyal medyadaki görüntüleriyle tanınan Rital isimli kız çocuğunun olup olmadığına ilişkin soruyu da şöyle yanıtladı:

"Bugün gelen hastalar içerisinde Rital adındaki yavrumuz da var. Her iki bacağının kesilme durumu söz konusu olan, açık yara ve doku kaybı olan bir yavrumuz. Rital adındaki hastamızı da yakın takip ediyor olacağız."