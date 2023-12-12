Davutoğlu, Bitmez'in tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesi'nde

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in çoklu organ yetmezliği bulunmadığını ancak kalbiyle ilgili sorunun devam ettiğini belirtti.

Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için Bilkent Şehir Hastanesi'ne gelen Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.

Partisinin milletvekillerinin de yer aldığı görüşmenin ardından Davutoğlu, Bitmez'in ailesini de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Davutoğlu, hastaneden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, "gerçek bir dava adamı ve Türkiye sevdalısı" olarak nitelediği Bitmez'in en kısa sürede sağlığına kavuşması için dua ettiklerini söyledi.

Doktorlardan ve başhekimden Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldığını dile getiren Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Çoklu bir organ yetmezliği söz konusu değil. Organlar fonksiyonlarını ifa ediyorlar. Bu, güzele işaret. Ancak kalple ilgili sorun devam ediyor. Ümit ederiz ki yarın sabaha kadar inşallah doktorlar hayırlı bir haber verebileceklerini ifade ettiler ama durum kritik şeklini sürdürüyor. Bütün milletimizden Hasan kardeşimiz için dua niyazında bulunmasını rica ediyoruz. İnşallah salimen tekrar o kürsüye geri dönecek. Sonra da hakikatleri, düşündüklerini ifade etmeye devam edecek."

Öte yandan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin bilgi almak ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletmek için hastaneye geldi.