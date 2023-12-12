Halil Umut Meler, MKE Ankaragücü heyetini kabul etmedi

Maçın ardından Meler'i saha içinde darp ettiği için tutuklanan Faruk Koca, MKE Ankaragücü başkanlığı görevinden istifa etmişti.

Kulüpten alınan bilgiye göre, MKE Ankaragücü'nün başkan vekili Zeynep Karamancı ile yönetim kurulu üyeleri Mehmet Şahin ve Erkan Aytekin, hakem Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyarete gitti.

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