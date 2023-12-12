Mısır'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi sona erdi

Mısır'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri 15 bin hakim ve çok sayıda yerel kuruluşun yanı sıra, 14 uluslararası kuruluştan 220 gözlemci eşliğinde düzenleniyor.

Yoğun katılım sebebiyle bazı yerlerde seçmenler için ek süreler tanındı. Sandıkların kapanmasının ardından oyların sayımına geçildi.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, ülke genelinde 11 bin 631 seçim komisyonunda oy verme işlemi yerel saatle saat 21:00'de son buldu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net