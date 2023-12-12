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13 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları

13 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 23:59, Son Güncelleme : 13 Aralık 2023 00:03
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13 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Gazze'de Kadın ve Çocuk Olmak" paneline katılacak, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile görüşecek.

(TBMM/11.00/16.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Platin Global 100 Ödülleri Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/20.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansı tarafından AAtölye'de düzenlenecek "Medyada Yapay Zekayı Yönetmek" programına iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı ciro ve perakende satış endeksleri ile 2022 yılı su ve atık su istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını duyuracak.

(Washington/22.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'nın liderlerinin katılımıyla AB-Batı Balkanlar Zirvesi düzenlenecek.

(Brüksel)

2- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansının "Medyada Yapay Zekayı Yönetmek" programına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TDV Genel Merkezi'nde "Filistin İçin Sözümüz Var Ankara Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/19.00)

SPOR

1- Süper Lig'de hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırının ardından gelişmeler takip ediliyor.

2- Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfının (Kulüpler Birliği) toplantısı yapılacak.

(İstanbul/14.00)

3- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve bir futbolcusu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde perşembe günü Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla yapacakları maça ilişkin Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; sarı-lacivertli ekip son idmanını da tesislerde yapacak.

- Slovak ekip karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadı'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak; teknik direktör Michal Gasparik ve bir futbolcusu, statta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(İstanbul/16.00/18.00/18.30/19.00)

4- Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde perşembe günü İsviçre ekibi Lugano ile yapacakları maç öncesi Letzigrund Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; siyah-beyazlı takım son çalışmasını da statta yapacak.

(Zürih/19.30/20.00)

5- Voleybolda VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit'in mücadele edeceği Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Çin'de başlayacak. VakıfBank, B Grubu'ndaki ilk maçında Vietnam ekibi Sport Center I ile karşı karşıya gelecek.

(Hangzhou/09.00)

6- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası'nın 8'li final (Son 16) turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Macaristan'ın Penzügyör SE takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Budapeşte/21.00)

7- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 11. haftasında A Grubu'nda Beşiktaş Emlakjet, Ukrayna'nın Prometey Slobozhanske, B Grubu'nda Türk Telekom, Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibine konuk olacak.

(Riga/20.00/Podgorica/21.45)

8- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Pınar Karşıyaka, E Grubu'nda Almanya'nın EWE Baskets, Galatasaray Ekmas ise G Grubu'nda Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak.

(Oldenburg/22.00/Lizbon/22.30)

9- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın ikinci tur ikinci maçlarında, M Grubu'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor, Çekya'nın ERA Nymburk, L Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Portekiz'in Sporting takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Nymburk/20.30/Lizbon/22.30)

10- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 9. haftasında B Grubu'nda ÇBK Mersin, Fransa'nın Basket Landes ekibine konuk olacak.

(Mont de Marsan/21.30)

11- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın play-off ilk maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, İspanya'nın Movistar Estudiantes takımını konuk edecek; Beşiktaş, Çekya'nın Zabiny ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(Kayseri/18.30/Brno/20.30)

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