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Yeni sezonda ilk seferine çıkan 'Turistik Doğu Ekspresi' Kars'ta coşkuyla karşılandı

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat:- "Turistik Doğu Ekspresi, Kars'ın marka değerini yükselten çok önemli bir yatırım"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2023 07:36, Son Güncelleme : 13 Aralık 2023 09:34
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Sezonun ilk seferine başlayan "Turistik Doğu Ekspresi", yaklaşık 30 saatlik yolculuğun ardından son durak Kars'a ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2023-2024 dönemi ilk seferi kapsamında, önceki gün saat 17.55'te Kars'a gelmek üzere tarihi Ankara Garı'ndan yola çıktı.

Yaklaşık 24 saatlik yolcuğun ardından dün saat 17.00'de Erzurum Tren Garı'na ulaşan "Turistik Doğu Ekspresi" yolcuları, 3 saatlik molanın ardından saat 20.00'de Kars'a hareket etti.

Turistik tren, Sarıkamış ilçesinde karşılanıp bir süre durduktan sonra Kars yolculuğuna devam etti.

Saat 23.30'da Kars Tren Garı'na ulaşan trendeki yolcular, çiçeklerle karşılandı. Yerli ve yabancı turistlere, Kafkas Halk Oyunları gösterisi ve Karslı aşıklar tarafından sazlı sözlü dinleti sunuldu.

Garın önünde oluşturulan "Kars" yazısının meşale ile yakılmasıyla karşılama sona erdi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, gazetecilere, Anadolu'nun giriş kapısı, medeniyet ve ilklerin şehri Gazi Kars'a gelen Turistik Doğu Ekspresi'ni karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Turistik Doğu Ekspresi, Kars'ın marka değerini yükselten çok önemli bir yatırım. Kars, doğunun incisi, Türklerin Anadolu'ya ilk adım attıkları topraklar, Ani, kristal karlar diyarı Sarıkamış, Çıldır Gölü'müz inşallah yakın zamanda buz tutar ve üzerinde kızakla kayarak rekorlar deneriz." diye konuştu.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Fikret Şinasi Kazancıoğlu da güzel karşılamadan dolayı Karslılara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Kars bizim için çok önemli, Türkiye'de ve dünyada bilinen bir turizm koridoru gerçekleşti. Kars'ı çok seviyoruz ve sevdirmeye çalışıyoruz. İnşallah baharda yeni turizm koridorlarıyla Türkiye'ye hizmet vermeye çalışacağız. Yeni turizm ve kültür koridorlarının Kars turu kadar güzel olmasını istiyoruz."

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