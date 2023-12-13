'Devler Ligi'ne veda eden Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek

Ocakta maaşlar ne kadar artacak?
Ocakta maaşlar ne kadar artacak?
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi için geri sayım
Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi için geri sayım
2024 Ocak'ta 3'lü zam geliyor
2024 Ocak'ta 3'lü zam geliyor
Gümrük işlemlerine yönelik cezalar ve çalışma ücretleri artırıldı
Gümrük işlemlerine yönelik cezalar ve çalışma ücretleri artırıldı
İstanbul'da başlıyor... Bekar polise lojman
İstanbul'da başlıyor... Bekar polise lojman
Adaylıklar için 3'er isim istedi
Adaylıklar için 3'er isim istedi
Faruk Koca, PFDK'ye sevk edildi
Faruk Koca, PFDK'ye sevk edildi
İkinci el araç satışında uygulanan kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi
İkinci el araç satışında uygulanan kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastaları karşıladı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastaları karşıladı
Erdoğan, Fatih Erbakan'ı kabul etti
Erdoğan, Fatih Erbakan'ı kabul etti
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti
Faruk Koca kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi
Faruk Koca kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi
Uluslararası doğrudan yatırımda hedef yüzde 1,5 seviyesi
Uluslararası doğrudan yatırımda hedef yüzde 1,5 seviyesi
AK Parti'de bir ilk, Cumhurbaşkanı 3 ili teşkilata soracak
AK Parti'de bir ilk, Cumhurbaşkanı 3 ili teşkilata soracak
Bakan Koca'dan SP'li vekilin sağlık durumuna dair açıklama
Bakan Koca'dan SP'li vekilin sağlık durumuna dair açıklama
Bakan Tekin: Akran zorbalığı ile ilgili gerekli önlemleri alacağız
Bakan Tekin: Akran zorbalığı ile ilgili gerekli önlemleri alacağız
Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı
Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı
Faiz artırımları borçlandırmaları daha da artırdı
Faiz artırımları borçlandırmaları daha da artırdı
Erdoğan, Halil Umut Meler ile telefonda görüştü
Erdoğan, Halil Umut Meler ile telefonda görüştü
Yabancıların arsa alımına engel
Yabancıların arsa alımına engel
RTÜK, sporda şiddeti teşvik eden yayınlara yaptırım uygulayacak
RTÜK, sporda şiddeti teşvik eden yayınlara yaptırım uygulayacak
Hakem Meler'e saldırıda Faruk Koca dahil 3 tutuklama
Hakem Meler'e saldırıda Faruk Koca dahil 3 tutuklama
Bakan Şimşek: Büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı
Bakan Şimşek: Büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı
Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu
Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu
Ucuz et halka ulaşmıyor!
Ucuz et halka ulaşmıyor!
Ev sahipleri 'günlük kiralama' kısıtlamasını delmenin yolunu buldu
Ev sahipleri 'günlük kiralama' kısıtlamasını delmenin yolunu buldu
'Asgari ücret'te rakam ikinci toplantıya
'Asgari ücret'te rakam ikinci toplantıya
İsrail yazılımı çöp kutusuna: Devletten siber güvenlik atağı
İsrail yazılımı çöp kutusuna: Devletten siber güvenlik atağı
Ana sayfaHaberler Spor

'Devler Ligi'ne veda eden Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 1-0 yenilerek grubunu 3. sırada bitiren sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi'nde mücadelesini sürdürecek- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 5. kez grup aşamasını geçemedi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2023 07:37, Son Güncelleme : 13 Aralık 2023 07:38
Yazdır
'Devler Ligi'ne veda eden Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibine 1-0 yenilerek organizasyonu veda etti.

Galatasaray, Parken Stadı'nda soğuk havada oynanan ve kazanması halinde tur atlayacağı maçta istediği gibi bir mücadele ortaya koyamadı. Özellikle kanatlardan verimli olamayan sarı-kırmızılı takım, savunmada da hızlı ataklarla gol arayan rakibine engel olamadı. Danimarka ekibi, Lukas Lerager'in 58. dakikada kaydettiği golle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Grubunu bir galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyet sonucunda topladığı 5 puanla 3. sırada bitiren Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Kopenhag ise Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda mücadele edecek.

- Play-off turunda mücadele edecek

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı takım play-off turunda, Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci bitiren bir ekiple eşleşecek.

Play-off turunda maçlar, 15-22 Şubat'ta oynanacak. Bu müsabakalarda rakibine üstünlük sağlayan ekip, son 16 turuna yükselecek.

- Üst üste 5. kez grupları geçemedi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 5. kez grup aşamasını geçmeyi başaramadı.

"Devler Ligi"nde 17. kez mücadele eden sarı-kırmızılı takım, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019, 2019-2020 ve 2023-2024 sezonlarında yer aldığı gruplardan çıkamadı.

Galatasaray, bu organizasyonda en son 2013-2014 sezonunda grup aşamasını geçerek son 16 turuna yükselmişti.

- Son yıllardaki Şampiyonlar Ligi karnesi zayıf

Galatasaray, son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde istediği performansı ortaya koyamadı.

"Devler Ligi"nde çıktığı son 32 maçın sadece 3'ünden galip gelen sarı-kırmızılı takım, 9 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşadı.

"Cimbom" Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda toplam 122 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bunlardan 29'unu kazanırken, 31 beraberlik ve 62 yenilgi gördü.

- Turun yanı sıra 12,4 milyon avroya da ulaşamadı

Galatasaray, Kopenhag maçını kaybederek turun yanı sıra önemli miktarda para ödülüne de ulaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, kazanması halinde son 16 turunun yanı sıra 12,4 milyon avro parayı da kasasına koyacaktı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonu katılım, katsayı ve performans primlerinden gelen yaklaşık 30 milyon avroluk gelirle kapattı.

- Danimarka takımlarına karşı deplasmanda kayıp

Galatasaray, Danimarka takımlarına karşı deplasmanda oynadığı 3 maçı da kazanamadı.

Avrupa kupalarında Kopenhag'a konuk olduğu 2 maçı da yitiren sarı-kırmızılı takım, deplasmanda karşılaştığı Randers ile de berabere kaldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber