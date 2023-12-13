Ocakta maaşlar ne kadar artacak?
Ocakta maaşlar ne kadar artacak?
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi için geri sayım
Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi için geri sayım
2024 Ocak'ta 3'lü zam geliyor
2024 Ocak'ta 3'lü zam geliyor
Gümrük işlemlerine yönelik cezalar ve çalışma ücretleri artırıldı
Gümrük işlemlerine yönelik cezalar ve çalışma ücretleri artırıldı
İstanbul'da başlıyor... Bekar polise lojman
İstanbul'da başlıyor... Bekar polise lojman
Adaylıklar için 3'er isim istedi
Adaylıklar için 3'er isim istedi
Faruk Koca, PFDK'ye sevk edildi
Faruk Koca, PFDK'ye sevk edildi
İkinci el araç satışında uygulanan kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi
İkinci el araç satışında uygulanan kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastaları karşıladı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastaları karşıladı
Erdoğan, Fatih Erbakan'ı kabul etti
Erdoğan, Fatih Erbakan'ı kabul etti
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti
Faruk Koca kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi
Faruk Koca kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi
Uluslararası doğrudan yatırımda hedef yüzde 1,5 seviyesi
Uluslararası doğrudan yatırımda hedef yüzde 1,5 seviyesi
AK Parti'de bir ilk, Cumhurbaşkanı 3 ili teşkilata soracak
AK Parti'de bir ilk, Cumhurbaşkanı 3 ili teşkilata soracak
Bakan Koca'dan SP'li vekilin sağlık durumuna dair açıklama
Bakan Koca'dan SP'li vekilin sağlık durumuna dair açıklama
Bakan Tekin: Akran zorbalığı ile ilgili gerekli önlemleri alacağız
Bakan Tekin: Akran zorbalığı ile ilgili gerekli önlemleri alacağız
Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı
Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı
Faiz artırımları borçlandırmaları daha da artırdı
Faiz artırımları borçlandırmaları daha da artırdı
Erdoğan, Halil Umut Meler ile telefonda görüştü
Erdoğan, Halil Umut Meler ile telefonda görüştü
Yabancıların arsa alımına engel
Yabancıların arsa alımına engel
RTÜK, sporda şiddeti teşvik eden yayınlara yaptırım uygulayacak
RTÜK, sporda şiddeti teşvik eden yayınlara yaptırım uygulayacak
Hakem Meler'e saldırıda Faruk Koca dahil 3 tutuklama
Hakem Meler'e saldırıda Faruk Koca dahil 3 tutuklama
Bakan Şimşek: Büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı
Bakan Şimşek: Büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı
Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu
Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu
Ucuz et halka ulaşmıyor!
Ucuz et halka ulaşmıyor!
Ev sahipleri 'günlük kiralama' kısıtlamasını delmenin yolunu buldu
Ev sahipleri 'günlük kiralama' kısıtlamasını delmenin yolunu buldu
'Asgari ücret'te rakam ikinci toplantıya
'Asgari ücret'te rakam ikinci toplantıya
İsrail yazılımı çöp kutusuna: Devletten siber güvenlik atağı
İsrail yazılımı çöp kutusuna: Devletten siber güvenlik atağı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Faruk Koca, PFDK'ye sevk edildi

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiminde saha içerisinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Koca, talimatlara aykırı hakareti, tehdidi, saldırısı ve saha olayları nedenleriyle tedbirli olarak kurula gönderildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2023 07:59, Son Güncelleme : 13 Aralık 2023 08:25
Yazdır
Faruk Koca, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, MKE Ankaragücü'nün istifa eden başkanı Faruk Koca'nın yanı sıra sarı-lacivertli kulübün 5 idarecisi ve 7 görevlisini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrasında saha içerisinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Koca, talimatlara aykırı hakareti, tehdidi, saldırısı ve saha olayları nedenleriyle tedbirli olarak kurula sevk edildi.

MKE Ankaragücü idarecilerinden Gülsen Yılmaz ve Cengiz Gökay talimatlara aykırı hareket, Cahit Şahin talimatlara aykırı hakaret ve hakaret, Yusuf Buğra Tanık sportmenliğe aykırı hareket, Mulla Ali Çetin talimatlara aykırı hakaret ve saha olayları nedenleriyle kurula gönderildi.

MKE Ankaragücü Kulübü görevlilerinden Şahin Yunus Şahin ve Kenan Çelikkaya talimatlara aykırı hakaret, saldırı ve saha olayları nedenleriyle PFDK'ye sevk edildi. Sarı-lacivertli kulübün görevlilerinden Mücahid Osman Karabay, İsmail Develi, Burak Koca, Hakan Apaydın ve Ahmet Öztürk talimatlara aykırı hareket nedeniyle kurula gönderildi.

Kurul ayrıca, MKE Ankaragücü'nün saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedenleriyle PFDK'ye sevk edilmesine karar verdi.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor, Mondihome Kayserispor, Gaziantep FK, Trabzonspor, MKE Ankaragücü ve TÜMOSAN Konyaspor da disipline gönderildi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan sosyal medya paylaşımı nedeniyle kurula sevk edilirken, Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Burak Çağlan Kızılhan açıklamaları gerekçesiyle, Bitexen Antalyasporlu oyuncu Erdal Rakip kural dışı hareketi, RAMS Başakşehirli futbolcu Jerome Opoku hakareti nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber