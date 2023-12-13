Adaylıklar için 3'er isim istedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başlattığı seçim çalışmaları kapsamında 'mini' temayüllere odaklandı.

AK Parti, 2024 yerel seçimler için hazırlıklarında vites artırdı. Önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında çalışmalarına başlayan aday belirleme üst komisyonu toplandı. Erdoğan, sonrasında AK Parti'nin başkent yöneticileri ve milletvekillerini toplantıya dahil etti. Her iki toplantı 6 saati buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de İzmir teşkilatı, milletvekilleri ve AK Parti MKYK ile ayrı ayrı bir araya geldi.

İL VE İLÇEDE KİMİ ÖNERİRSİNİZ?

Toplantılarda Erdoğan, temayül yoklamalarından, anket çalışmalarına kadar yapılan tüm analizleri ele aldı. Erdoğan, hem Ankara hem İzmir hem de MKYK üyelerinden büyükşehir ve ilçe adaylıkları konusunda 3'er isim istedi. Kağıtlara yazılan isimler, bir zarfa konularak Erdoğan'a teslim edildi. Bu zarfta yazan isimler sadece Erdoğan tarafından biliniyor. MKYK'da seçim hazırlıkları ile MHP ile iş birliğine ilişkin son ayrıntılar ele alındı. Anketin yanı sıra oluşturulan Aday Tespit Komisyonu'nun çalışmaları da konuşuldu.

KÜSLÜK OLMASIN

Yerel yönetimler, seçim işleri ve teşkilat başkanlığı tarafından kurulan komisyonun hazırladığı listeler üzerinden değerlendirmeler de yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara milletvekilleri ve Ankara'nın mevcut ilçe belediye başkanları ile görüşmesinde yerel seçimleri işaret ederek, "birlik ve beraberlik kazanacak" dediği öğrenilirken "küskünlük olmaması" gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

YÜZDE 50 DEĞİŞİM

Ankara'ya özel temayül yoklaması yapılırken Erdoğan, vekiller ve belediye başkanlarından Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçeler için üçer aday isim önerisi istedi. Toplantı kapsamında başkan ve milletvekilleri görüşlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Yapılan çalışmalara göre AK Parti'nin Ankara mevcut ilçe belediye başkanlarında yüzde 50 değişime gideceği öğrenildi.

Cumhur'da fermuar formülü

31 Mart için iş birliğini büyük oranda netleştiren AK Parti ve MHP, bazı ile ve ilçelerde yönetimleri kazanmak için meclis adaylıklarında 'fermuar liste' ile seçime girecek.

Cumhur İttifakı'nın ortakları AK Parti ve MHP'de yerel seçim için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 30 büyükşehir, 51 il ve ilçeleri olmak üzere değerlendirmeler yapan ortak komisyon, bazı il ve ilçelerde yönetimleri kazanmak için meclis adaylıklarında da iş birliğine gidecek.

TABANA GÖRE SIRALAMA

AK Parti'nin MHP ile il ve ilçe meclis üyelerine kadar ittifak açıklamasının ayrıntıları da netleşmeye başladı. AK Parti ve MHP, bazı ile ve ilçelerde yönetimleri kazanmak için meclis adaylıklarında 'fermuar liste' ile seçime girecek. 2019 seçimlerinde kaybedilen il ve ilçe yönetim listelerinde bu formüle başvurulacak. İl ve ilçedeki tabana göre de meclis üyelikleri için sıralamalar yapılacak.

ÇEVRE İLÇELER GÜNDEMDE

On toplantıyı geride bırakan seçim komisyonunda MHP'den, AK Parti'ye "Başkentin çevre ilçelerinde aday gösterme" talebi geldiği öğrenildi. Heyetler arasındaki görüşmelerde Kalecik, Elmadağ ve Akyurt ilçelerinde MHP'nin adayının desteklenmesi gündeme geldi. Komisyonun yapmış olduğu toplantılar neticesinde hazırlanan raporlara ise son kararı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli verecek. Geçtiğimiz hafta 10'ncu toplantısını gerçekleştiren AK Parti ve MHP heyetlerinin bu hafta 11'inci toplantı için bir araya gelmesi bekleniyor.

Resul Ekrem Şahan