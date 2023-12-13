İstanbul'da başlıyor... Bekar polise lojman

Türkiye Gazetesi'nden YÜCEL KAYAOĞLU'nun haberine göre: Kiraların fahiş şekilde artması sonrasında İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde görev yapan devlet memurlarının hayat şartları zorlaşırken, memurlara yönelik yeni bazı imkanlar için hazırlık yapılıyor.

Geçmişte terör sebebiyle doğu ve güneydoğuya gitmek istemeyen kamu çalışanları, bu defa yüksek maliyetler nedeniyle büyükşehirlerde görev almak istemiyor. İçişleri Bakanlığı bu gelişmeleri dikkate alarak en fazla tayin ve becayiş talebinde bulunulan meslek grubu olan polisler için kira problemini bitirecek yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre İçişleri Bakanlığı İstanbul başta olmak üzere bazı büyükşehirlerde görev yapan polislere için lojman imkanı verilmesi için düğmeye bastı.

BEKARLARA 1+1 LOJMAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak projenin ilk ayağının İstanbul'da başlatılması planlanıyor. Proje dahilinde TOKİ ile yapılacak iş birliği ile polislere lojman yapılacak. Lojmanların büyük bölümü bekar polislerin kalacağı şekilde 1+1 şeklinde inşa edilecek. Bazı kamu binalarının da lojman olarak kullanılabileceği belirtiliyor. Lojman projesi gerçekleşirse, İstanbul'da görev yapan polislerin en az yüzde 20'sinin kira ve barınma sıkıntısının giderileceği ifade ediliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da yaptığı toplantılarda "Polislerimizi ihya edecek adımlarımız olacak" diyerek lojman projesinin hayata geçirileceğini söylediği öğrenildi.

SEÇİM BEYANNAMESİNE GİRMİŞTİ

AK Parti'nin 14 Mayıs seçimleri için açıkladığı seçim beyannamesinde de 'İstanbul başta olmak üzere bölgesel geçim endeksleri dikkate alınarak kamu çalışanlarının sosyoekonomik şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacağı' ifadesi yer almıştı. AK Parti kaynakları bu vaadin gerekçesini "Metropol kentlerde kiralar başta olmak üzere maliyetler yükseldi. Özel sektör çalışanları bir şekilde bu maliyetlerin karşılanması için destekleniyor. Ama kamu çalışanlarının böyle bir durumu yok. Mesela küçük bir şehirde aldığı maaşla geçinebilirken, tayini İstanbul'a veya Ankara'ya çıkıyor. Gitmeme gibi bir durumu da olmuyor. Sadece kira maliyeti bile zorlayan bir durum. Böyle olunca da hayat şartları ile maliyetler arasında büyük bir dengesizlik ortaya çıkıyor. Bu dengesizliği giderecek adımlar olacaktır. Polis, öğretmen gibi meslekler için lojman imkanı verilmesi gündeme gelebilir" şeklinde açıklamıştı.