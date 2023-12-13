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AK Parti'de yerel seçim hazırlığı: Erdoğan teşkilattan aday isimleri istedi

Cumhurbaşkanı'nın MKYK üyelerinden kendi bölgelerindeki il ve ilçe belediye başkanlıkları için birkaç isim yazarak kapalı bir zarfa koymaları talimatını verdiği öğrenildi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 13 Aralık 2023 08:35, Son Güncelleme : 13 Aralık 2023 08:22
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AK Parti'de yerel seçim hazırlığı: Erdoğan teşkilattan aday isimleri istedi

Türkiye Gazetesiden EMRAH ÖZAN'ın haberine göre: AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat 30 dakika süren toplantıda, parti üyesi olan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilmesi kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda "Bunu kabul etmemiz mümkün değil, bu bize yakışmaz, gerekeni yapalım" dediği öğrenildi. Bunun üzerine söz alan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Koca'nın tedbirli olarak disipline sevk edildiğini bu süre içinde partinin hiçbir faaliyetine katılamayacağını belirttiği ifade edildi. Koca, MKE Ankaragücü-Çaykur Rize spor maçının ardından sahaya girerek, hakem Halil Umut Meler'i yumruklamış ve sonrasında tutuklanmıştı.

ERDOĞAN İSİMLERİ GÖRECEK

Öte yandan toplantıda MKYK üyelerinden 31 Mart Mahalli Seçimleri için isim önerisi isteyen Erdoğan'ın MKYK üyelerinden kendi bölgelerindeki il ve ilçe belediye başkanlıkları için birkaç isim yazarak kapalı bir zarfa koymaları talimatını verdiği öğrenildi. Önerilen isimlerin yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görüleceği ifade edildi.

ERBAKAN İLE BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan MKYK sonrasında ise Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı genel merkezde kabul etti. 31 Mart Yerel Seçimlerinde 81 şehirde kendi adaylarını çıkaracağını belirten Erbakan ile büyükşehirlerde muhtemel ittifak konusu masaya yatırıldı.

Erdoğan ayrıca partisinin Ankara ilçe başkanları ile ilçe kadın ve gençlik kolları teşkilatları ile bir araya gelerek, yerel seçimler için aday önerilerini dinledi. Erdoğan, Ankara'nın ardından İzmir teşkilatını kabul etti. Toplantıda, İzmir il ve ilçe teşkilatı, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları hazır bulundu. Muhtemel adayların masaya yatırıldığı toplantıda teşkilattan adaylar için isim önerileri istendi.

"FERMUAR SİSTEMİ"

AK Parti, milletvekilliğinde uyguladığı değişimi mahalli seçimlerde de sürdürecek. Edinilen bilgiye göre Ankara'daki mevcut belediye başkanlarının yüzde 50'ye yakını değiştirilecek. Ayrıca AK Parti'nin 2019'da aday çıkarmadığı Gölbaşı, Polatlı ve Etimesgut'un yanı sıra Akyurt, Elmadağ ve Kalecik'te de Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin adayını desteklenmesinin masada olduğu öğrenildi. Cumhur İttifakı ayrıca 2019 Mahalli Seçimlerinde kaybedilen bazı il ve ilçelerde MHP ile Belediye Meclis üyeliklerine kadar ittifak yapma kararı aldı. Buna göre, Belediye Meclis adaylarında "Bir AK Partili bir MHP'li" olmak üzere "fermuar sistemi" uygulanacak. Öte yandan, geçtiğimiz hafta 10'uncu toplantısını gerçekleştiren AK Parti ve MHP heyetlerinin bu hafta yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

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