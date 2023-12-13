Gizli fon dolandırıcılığı davası: Kayıp 11 milyon dolar nerede?

Eski banka müdürü Seçil Erzan'ın kurduğu gizli fona milyonlarca dolar veren isimlerden Emre Belözoğlu'nun avukatı Şekip Mosturoğlu'na göre, Erzan'ın Kapalıçarşı'da bir isimden para aldığı ve korktuğuna yönelik ifadeleri tutursızlıklarla dolu.

Seçil Erzan'ın ifadesinde tutarsızlıklar olduğunu iddia eden Mosturoğlu, "Ben inanmıyorum, gerçek olduğunu da düşünmüyorum, para miktarında açıklayamadığı noktalarda bunu genişletmek için söylediğini düşünüyorum. Aksi takdirde zaten yer, zaman ve miktar söyler ve biz somut olarak böyle bir kişi var mı, yok mu anlayabiliriz. Sadece o konuda değil, başka konularda da söylediklerinin tutarlı olmadığını düşünüyorum." dedi.

Mosturoğlu, "Sisteme giren para olarak 54 milyon dolar, çıkan para olarak 43 milyon dolar gözüküyor. 11 milyon dolarlık bir rakamın hiçbir açıklaması yok. Kendisine bir savunma şekli belirlemiş o savuna şeklinde de mağdurları da suçlayan bir tavrı var. Ona göre insanların mağduriyetinin temel sebebi, aşırı kazanç sağlamak. Anlatımlarında yer, mekan, kişi, miktar hiç belirtmeden ifade vermeye çalışıyor." açıklamasında bulundu.

Şekip Mosturoğlu, bazı sanıkların tutuksuz yargılanmasını da eleştirdi, önümüzdeki süreçte sanık sayısının artabileceğini söyledi.