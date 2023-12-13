Dolar günü 29,05 TL'den tamamladı
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 29,05 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2023 18:18, Son Güncelleme : 13 Aralık 2023 18:17
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|29,0460
|29,0470
|29,0570
|29,0580
|Avro
|31,3160
|31,3170
|31,3590
|31,3600
|Sterlin
|36,3100
|36,4300
|36,3140
|36,4310
|İsviçre Frangı
|33,0000
|33,1740
|33,1010
|33,2670
|ANKARA
|ABD Doları
|29,0160
|29,0960
|29,0270
|29,1070
|Avro
|31,2760
|31,3560
|31,3190
|31,3990
|Sterlin
|36,2500
|36,4600
|36,2540
|36,4640