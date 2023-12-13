Dolar günü 29,05 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 29,0460 29,0470 29,0570 29,0580 Avro 31,3160 31,3170 31,3590 31,3600 Sterlin 36,3100 36,4300 36,3140 36,4310 İsviçre Frangı 33,0000 33,1740 33,1010 33,2670 ANKARA ABD Doları 29,0160 29,0960 29,0270 29,1070 Avro 31,2760 31,3560 31,3190 31,3990 Sterlin 36,2500 36,4600 36,2540 36,4640