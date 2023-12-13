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2024 Ocak'ta 3'lü zam geliyor

Emekli maaşı ve memur zammı başta olmak üzere Ocak 2024'te milyonlarca vatandaşın geliri artacak. Emekliye zam düzenlemesi için Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan koordineli olarak çalışıyor. Aralık ayının son haftasıyla beraber maaş zammı gündemi hareketlenecek. İlk adım asgari ücret olacak. En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? Emekli kök maaş zammı ve memur maaşları artışı ne kadar olacak? Yeni yılın ilk yarısında 3 maaş zammı düzenlemesi birden yapılacak

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 13 Aralık 2023 09:51, Son Güncelleme : 13 Aralık 2023 09:58
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2024 Ocak'ta 3'lü zam geliyor

Sabah Gazetesinden Mete Dirice'nin haberine göre:

Emekli kök maaşı zammı, en düşük emekli maaşı ve memur maaşları düzenlemesi için geri sayım başladı. Refah payı hariç maaş zammı düzenlemeleri için gözler Aralık ayı enflasyon rakamlarında olacak.

6 AYLIK ENFLASYON ORANI İÇİN GERİ SAYIM...

Milyonlar Aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon oranını duyuracak. 6 aylık enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç emekli kök maaş zammı ve memur zam oranı kesinleşecek. 5 aylık enflasyon rakamları sonrası milyonlarca emekli, kamu çalışanı ve sosyal yardım alan vatandaşın beklediği zam oranları büyük oranda netleşti.

MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON TAHMİNİ ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİ ARTIRDI

Kasım ayı enflasyon rakamı yüzde 3,28 olurken, 5 aylık enflasyon oranı ise Merkez Bankası'nın 2023 yılı sonu tahminiyle uyumlu bir şekilde yüzde 33,66 olarak kayıtlara geçti. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65, buradan yapılan hesapla 6 aylık enflasyon oranı da yüzde 37,76 oldu.

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