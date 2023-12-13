2024 Ocak'ta 3'lü zam geliyor

Sabah Gazetesinden Mete Dirice'nin haberine göre:

Emekli kök maaşı zammı, en düşük emekli maaşı ve memur maaşları düzenlemesi için geri sayım başladı. Refah payı hariç maaş zammı düzenlemeleri için gözler Aralık ayı enflasyon rakamlarında olacak.

6 AYLIK ENFLASYON ORANI İÇİN GERİ SAYIM...

Milyonlar Aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon oranını duyuracak. 6 aylık enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç emekli kök maaş zammı ve memur zam oranı kesinleşecek. 5 aylık enflasyon rakamları sonrası milyonlarca emekli, kamu çalışanı ve sosyal yardım alan vatandaşın beklediği zam oranları büyük oranda netleşti.

MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON TAHMİNİ ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİ ARTIRDI

Kasım ayı enflasyon rakamı yüzde 3,28 olurken, 5 aylık enflasyon oranı ise Merkez Bankası'nın 2023 yılı sonu tahminiyle uyumlu bir şekilde yüzde 33,66 olarak kayıtlara geçti. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65, buradan yapılan hesapla 6 aylık enflasyon oranı da yüzde 37,76 oldu.