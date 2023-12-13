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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,83 değer kaybederek 7.529,31 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2023 18:42, Son Güncelleme : 13 Aralık 2023 18:46
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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 219,54 puan azalırken, toplam işlem hacmi 82,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi yüzde 1,88 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 7,21 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyonun yavaşlamaya devam etmesinin ardından pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı yılın son faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Fed'in art arda üçüncü toplantıda politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinde Banka'nın gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi.

Bugün açıklanan verilere göre ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kasımda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 0,9 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacağını bildirdi.

Yarın yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile haftalık para banka istatistikleri, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının yanı sıra ABD'de perakende satışlar, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.450 puanın destek, 7.800 ve 7.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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