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Brent petrolün varil fiyatı 72,62 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,62 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2023 10:08, Son Güncelleme : 13 Aralık 2023 10:09
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Brent petrolün varil fiyatı 72,62 dolar

Salı günü 76,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,24 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,84 azalışla 72,62 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,03 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin açıklaması öncesinde beklentilerin altında gerçekleşen ekonomik verilerle son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Dün ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), piyasa beklentilerinin aksine yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 3,1 artışla öngörüler doğrultusunda gerçekleşti.

Fed'in art arda üçüncü ve yılın son toplantısında politika faizinin yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına kesin gözüyle bakılsa da, olumlu sinyal vermeyen verilerin ardından sürecin beklenenden daha uzun süreceği endişeleri petrol fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapılacak toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda bankanın gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları arayacak.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise dün yaptığı açıklamada ülkede enflasyonun "anlamlı" şekilde düştüğünü ve Fed'in hedefine inmemesi için hiçbir neden göremediğini ifade etti.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış öngörüsü ise dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede talebin güçlü seyrettiğine işaret ederek fiyatların düşüşünü sınırladı.

Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) açıkladığı verilere göre, ABD'de ham petrol arzı geçen hafta 2,3 milyon varil düştü. Beklenti, petrol arzının 1,5 milyon varil gerilemesiydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak. Stoklarda düşüşe işaret edilmesi durumunda petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 73,34 ile 73,71 dolar aralığının direnç, 72,68 ile 72,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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