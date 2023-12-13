Ocakta maaşlar ne kadar artacak?

Memur ve emekli maaşı zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Artış ocak ayında açıklanacak aralık TÜFE'sinin belli olmasıyla netleşecek.

Zam yaklaşık 15 milyon 200 bin emekliyi ve 4 milyon memuru etkileyecek. Yılın ikinci yarısına ait 5 aylık enflasyon rakamları belli. Memur ve emeklisinin toplu sözleşme ve enflasyon farkı dahil kesinleşen zammı yüzde 45.

Öngörülen yüzde 50 artış ile en düşük memur maaşının da 33 bin liraya çıkması bekleniyor. SSK ve Bağ-kur emeklilerinin 5 aylık enflasyona göre şu anda netleşen zamları da yüzde 33,66. SSK ve Bağ-kur emeklilerine de ocak ayında yüzde 40'a yakın artış bekleniyor.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR AYLIĞI 14 BİN 815 LİRAYA VARACAKTIR"

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, TRT Haber'e yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti;

Enflasyon farkı söz konusu. Ayrıca yüzde 15'lik bir zam da göz önünde bulundurulduğu zaman dolayısıyla kümülatif olarak yıl sonu itibarıyla yüzde 50'ye yakın bir zam öngörülmektedir.

Halihazırda en düşük emekli maaşı 9 bin 876 lira. Sadece yüzde 50 oranında zam yapılsa bile en düşük emekli memur aylığı 14 bin 815 liraya varacaktır.