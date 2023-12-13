TFFHGD, Halil Umut Meler'in hakemliği sürdürmesini istiyor

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı bitiminde saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'in kariyerine devam etmesini umduğunu söyledi.

Meler'i tedavi gördüğü Acıbadem Ankara Hastanesi'nde ziyarete gelen Arıcı, yaptığı açıklamada, hakem camiası olarak yaşananlara çok üzüldüklerini belirterek, "Sahalarda olmaması gereken bir olaydı. İnşallah son olur. Kulüp başkanlarımızdan, futbolun diğer paydaşlarından biraz hoşgörü istiyoruz. Seyircimizle, teknik direktörlerimizle, futbolcularımızla, kulüp başkanlarımızla, idarecilerimizle bir bütün olmak istiyoruz. Biz futbolun bir parçasıyız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet yetkililerinin Meler'e sahip çıkmasından ötürü memnuniyet duyduklarını dile getiren Arıcı, "6222 sayılı sporda şiddet kanunu sahalarda uygulansa bu hadise olmayacaktı. Tek tesellimiz hakem kardeşimizin hayati bir tehlikesinin olmaması. Fiziki darbeler geçer ama psikolojik olarak kardeşimizin durumunu düşünmemiz lazım. Kendisinin tekrar sahalara dönmesini isteriz. Çünkü Türkiye'nin bir numaralı hakemi. Ümit ediyorum ki kardeşimiz hakemliğe devam edecek. Çünkü bir Halil Umut Meler kolay yetişmiyor." dedi.