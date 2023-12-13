İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 22 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda çevrim içi sitelerde bahis oynamak için para yatırma ve çekme işlemlerinin kontrolüne yönelik banka hesaplarının oluşturulduğunu belirleyen ekipler, para trafiğinin takibi için ise ofis evlerinin kiralandığını, buralarda vardiyalı ve maaş karşılığında çalışan zanlıların bulunduklarını tespit etti.

Şüphelilerin 3'üncü kişilerden temin edilen banka hesaplarını ev veya ofislerde bulunan telefonlara tanımladıklarını belirleyen ekipler, bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahisten sağlanan paraların nakline aracılık edildiğini ortaya çıkardı.

Ekipler, çalışmalarını tamamladıktan sonra Zeytinburnu'nda belirlenen 8 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 22 zanlıyı yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 96 cep telefonu, 96 SIM kart, 27 dizüstü bilgisayar, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.