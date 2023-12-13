RTÜK'ten CHP'ye ret

'Akademik İlana birden fazla kişi başvurunca, rektör ilanı iptal etti'
'Akademik İlana birden fazla kişi başvurunca, rektör ilanı iptal etti'
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
AYM'den oy birliğiyle Can Atalay kararı
AYM'den oy birliğiyle Can Atalay kararı
Depremin şiddeti Haliç'ten Silivri'ye kadar 9'u bulacak
Depremin şiddeti Haliç'ten Silivri'ye kadar 9'u bulacak
Müdür yardımcısı boğazı bıçakla kesilmiş halde bulundu
Müdür yardımcısı boğazı bıçakla kesilmiş halde bulundu
Liselerde 'temel hukuk bilgisi' müfredata alındı
Liselerde 'temel hukuk bilgisi' müfredata alındı
Aile Bakanlığı, dizi yapımcılarıyla 'aile' gündemli toplantıda buluşacak
Aile Bakanlığı, dizi yapımcılarıyla 'aile' gündemli toplantıda buluşacak
Ocakta maaşlar ne kadar artacak?
Ocakta maaşlar ne kadar artacak?
Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi için geri sayım
Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi için geri sayım
2024 Ocak'ta 3'lü zam geliyor
2024 Ocak'ta 3'lü zam geliyor
Gümrük işlemlerine yönelik cezalar ve çalışma ücretleri artırıldı
Gümrük işlemlerine yönelik cezalar ve çalışma ücretleri artırıldı
Adaylıklar için 3'er isim istedi
Adaylıklar için 3'er isim istedi
Faruk Koca, PFDK'ye sevk edildi
Faruk Koca, PFDK'ye sevk edildi
İkinci el araç satışında uygulanan kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi
İkinci el araç satışında uygulanan kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastaları karşıladı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastaları karşıladı
Erdoğan, Fatih Erbakan'ı kabul etti
Erdoğan, Fatih Erbakan'ı kabul etti
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti
Faruk Koca kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi
Faruk Koca kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi
Uluslararası doğrudan yatırımda hedef yüzde 1,5 seviyesi
Uluslararası doğrudan yatırımda hedef yüzde 1,5 seviyesi
AK Parti'de bir ilk, Cumhurbaşkanı 3 ili teşkilata soracak
AK Parti'de bir ilk, Cumhurbaşkanı 3 ili teşkilata soracak
Bakan Koca'dan SP'li vekilin sağlık durumuna dair açıklama
Bakan Koca'dan SP'li vekilin sağlık durumuna dair açıklama
Bakan Tekin: Akran zorbalığı ile ilgili gerekli önlemleri alacağız
Bakan Tekin: Akran zorbalığı ile ilgili gerekli önlemleri alacağız
Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı
Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı
Faiz artırımları borçlandırmaları daha da artırdı
Faiz artırımları borçlandırmaları daha da artırdı
Erdoğan, Halil Umut Meler ile telefonda görüştü
Erdoğan, Halil Umut Meler ile telefonda görüştü
Yabancıların arsa alımına engel
Yabancıların arsa alımına engel
RTÜK, sporda şiddeti teşvik eden yayınlara yaptırım uygulayacak
RTÜK, sporda şiddeti teşvik eden yayınlara yaptırım uygulayacak
Hakem Meler'e saldırıda Faruk Koca dahil 3 tutuklama
Hakem Meler'e saldırıda Faruk Koca dahil 3 tutuklama
Bakan Şimşek: Büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı
Bakan Şimşek: Büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

RTÜK'ten CHP'ye ret

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı, TRT Haber kanalını şikayet eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin medya ve halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bulut'un başvurusunu usul hatası yaptığı gerekçesiyle reddetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2023 10:56, Son Güncelleme : 13 Aralık 2023 10:57
Yazdır
RTÜK'ten CHP'ye ret

Ana muhalefet partisi CHP'nin medya ve halkla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, TRT Haber kanalını RTÜK'e şikayet etmişti. Bulut'un başvuru gerekçesi kamu yayıncısı TRT'nin Yasa ihlali yaptığı iddiasıydı. Bulut, TRT Haber'de yayınlanan CHP lideri Özgür Özel ile Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin olarak yapılan haberin TRT haber yöneticilerinin görüş ve duygularını yansıttığı belirterek, RTÜK'ten yaptırım talep etti.

Adana Milletvekili Bulut'un talebini değerlendiren RTÜK, söz konusu şikayet dilekçesinin şahsi mi yoksa kurumsal mı olduğunun belli olmaması nedeniyle başvuruyu geri çevirdi.

Üst Kurul Başkanlığı'nın cevabi yazısında, "Şikayet dilekçesi incelendiğinde söz konusu dilekçenin şahsınızca oluşturulduğu görülmüş olup mezkür başvurunun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezince yapılan kurumsal nitelikli bir başvuru mu yoksa şahsınız tarafından gerçekleştirilen bireysel nitelikli bir başvuru mu olduğu konusunda tereddüt hasıl olduğundan söz konusu şikayetiniz ile ilgili herhangi bir işlem yapılamamıştır" denildi.

Başkanlık, CHP'li Vekil Bulut'a doğru yöntemi göstererek, başvurunun izah edilen hususlara uygun olarak gerçekleştirilmesi durumunda şikayete konu yayının Üst Kurul uzmanlarınca inceleneceği cevabını verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber