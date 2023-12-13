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Galatasaray'ın 'Devler Ligi' macerası 12 maç sürdü

Galatasaray'ın grup aşamasında veda ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki macerası bu sezon 12 maç sürdü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2023 11:07, Son Güncelleme : 13 Aralık 2023 11:09
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Galatasaray'ın 'Devler Ligi' macerası 12 maç sürdü

"Devler Ligi"ne eleme turundan başlayan sarı-kırmızılı takım, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ve Norveç'in Molde ekibini geçerek gruplara kaldı.

Almanya'dan Bayern Münih, İngiltere'den Manchester United ve Danimarka'dan Kopenhag ile yer aldığı A Grubu'nu üçüncü bitiren Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve grup aşamasında oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 22 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 18 gol gördü.

- Elemelerdeki 6 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik

Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde üç tur geçerek gruplarda mücadele etme hakkını kazandı.

İkinci eleme turunda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşılaşan sarı-kırmızılı takım, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı rakibini ikinci müsabakada 1-0 yenerek üçüncü tura çıktı.

Galatasaray, bu turda ise Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 ve 1-0'lık skorlarla mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

Play-off'ta Norveç'in Molde takımıyla eşleşen sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki ilk karşılaşmayı 3-2, sahasındaki maçı da 2-1 alarak gruplara kaldı.

Galatasaray, elemelerde oynadığı 6 maçın 5'ini kazanırken, birinde berabere kaldı.

- Grup aşamasını 5 puanla tamamladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasını bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 5 puanla üçüncü sırada bitirdi.

Grupta tek galibiyetini deplasmanda Manchester United karşısında alan sarı-kırmızılı takım, İngiliz ekibiyle İstanbul'da berabere kaldı.

Bayern Münih ile oynadığı iki maçı da kaybeden sarı-kırmızılı takım, sahasında berabere kaldığı Kopenhag'a deplasmanda ise mağlup oldu.

- Manchester United'a Old Trafford Stadı'nda diz çöktürdü

Galatasaray, İngiliz devi Manchester United ile deplasmanda oynadığı maçta önemli bir galibiyete imza attı.

Sarı-kırmızılı takım, Old Trafford Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-2 mağlup etme başarısı gösterdi.

Galatasaray, bu galibiyetle Avrupa kupalarında ilk kez bir İngiliz takımını deplasmanda yendi.

Sarı-kırmızılı takım, Manchester United'ı sahasında konuk ettiği maçta ise iki kez 2 farklı skorla geriye düşmesine rağmen rakibiyle 3-3 berabere kaldı.

- Bayern Münih karşısındaki iyi oyun yetmedi

Galatasaray, grubu lider bitiren Alman ekibi Bayern Münih karşısında iki maçta da iyi mücadele etmesine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, Alman ekibiyle sahasında oynadığı ve büyük bölümünde üstün olduğu ilk maçı son bölümde yediği gollerle 3-1 kaybetti.

Galatasaray'ın etkili bir performans sergilediği deplasmandaki ikinci maçı da Bayern Münih 2-1 kazandı.

- Beş maçta geri dönüş yaptı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 5 maçta geri düşmesine rağmen geri dönüş yapmayı başardı.

Sarı-kırmızılı takım, söz konusu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Elemelerin ikinci turunda Zalgiris karşısında 1-0 geriye düştüğü ilk maçı 2-2 berabere tamamlayan Galatasaray, play-off turunda ise Molde karşısında 1-0 geriye düştüğü ilk müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Grup aşamasında 2-0 geriye düştüğü sahasındaki maçta Kopenhag ile 2-2, iki kez 2 farklı geriye düştüğü yine İstanbul'daki karşılaşmada Manchester United ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, deplasmanda ise iki kez bir gol farkla geriye düştüğü Manchester United müsabakasını 3-2 üstün bitirdi.

- En golcüsü Icardi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarındaki en skorer oyuncusu Mauro Icardi oldu.

İkinci sezonunu geçirdiği sarı-kırmızılı takımın gol yollarındaki en etkili ismi olan Arjantinli yıldız futbolcu, "Devler Ligi" maçlarında 5 kez ağları havalandırdı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu 3 golle bu alanda ikinci sırada yer alırken, Dries Mertens, Hakim Ziyech ve Halil Dervişoğlu da ikişer gol attı.

Sarı-kırmızılı takımın, Şampiyonlar Ligi maçlarındaki diğer gollerini ise Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Sergio Oliveira, Fredrik Midtsjö, Sacha Boey, Tete, Wilfried Zaha ve Cedric Bakambu kaydetti.

- Sadece bir maçta gol atamadı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sadece deplasmanda Kopenhag'a 1-0 mağlup olduğu maçta gol atamadı.

Sarı-kırmızılı takım, eleme turlarındaki maçlarında 12, gruptaki müsabakalarında ise 10 kez topu filelere yolladı.

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