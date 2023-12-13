Cumhur İttifakı yerelde işbirliği heyeti son toplantısını bu hafta yapacak

2023-Adli/İdari Yargı Hakimlik Sınavları giriş belgeleri erişime açıldı
2023-Adli/İdari Yargı Hakimlik Sınavları giriş belgeleri erişime açıldı
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
'Akademik İlana birden fazla kişi başvurunca, rektör ilanı iptal etti'
'Akademik İlana birden fazla kişi başvurunca, rektör ilanı iptal etti'
AYM'den oy birliğiyle Can Atalay kararı
AYM'den oy birliğiyle Can Atalay kararı
Depremin şiddeti Haliç'ten Silivri'ye kadar 9'u bulacak
Depremin şiddeti Haliç'ten Silivri'ye kadar 9'u bulacak
Müdür yardımcısı boğazı bıçakla kesilmiş halde bulundu
Müdür yardımcısı boğazı bıçakla kesilmiş halde bulundu
Liselerde 'temel hukuk bilgisi' müfredata alındı
Liselerde 'temel hukuk bilgisi' müfredata alındı
Aile Bakanlığı, dizi yapımcılarıyla 'aile' gündemli toplantıda buluşacak
Aile Bakanlığı, dizi yapımcılarıyla 'aile' gündemli toplantıda buluşacak
Ocakta maaşlar ne kadar artacak?
Ocakta maaşlar ne kadar artacak?
Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi için geri sayım
Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi için geri sayım
2024 Ocak'ta 3'lü zam geliyor
2024 Ocak'ta 3'lü zam geliyor
Gümrük işlemlerine yönelik cezalar ve çalışma ücretleri artırıldı
Gümrük işlemlerine yönelik cezalar ve çalışma ücretleri artırıldı
Adaylıklar için 3'er isim istedi
Adaylıklar için 3'er isim istedi
Faruk Koca, PFDK'ye sevk edildi
Faruk Koca, PFDK'ye sevk edildi
İkinci el araç satışında uygulanan kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi
İkinci el araç satışında uygulanan kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastaları karşıladı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastaları karşıladı
Erdoğan, Fatih Erbakan'ı kabul etti
Erdoğan, Fatih Erbakan'ı kabul etti
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti
Faruk Koca kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi
Faruk Koca kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi
Uluslararası doğrudan yatırımda hedef yüzde 1,5 seviyesi
Uluslararası doğrudan yatırımda hedef yüzde 1,5 seviyesi
AK Parti'de bir ilk, Cumhurbaşkanı 3 ili teşkilata soracak
AK Parti'de bir ilk, Cumhurbaşkanı 3 ili teşkilata soracak
Bakan Koca'dan SP'li vekilin sağlık durumuna dair açıklama
Bakan Koca'dan SP'li vekilin sağlık durumuna dair açıklama
Bakan Tekin: Akran zorbalığı ile ilgili gerekli önlemleri alacağız
Bakan Tekin: Akran zorbalığı ile ilgili gerekli önlemleri alacağız
Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı
Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı
Faiz artırımları borçlandırmaları daha da artırdı
Faiz artırımları borçlandırmaları daha da artırdı
Erdoğan, Halil Umut Meler ile telefonda görüştü
Erdoğan, Halil Umut Meler ile telefonda görüştü
Yabancıların arsa alımına engel
Yabancıların arsa alımına engel
RTÜK, sporda şiddeti teşvik eden yayınlara yaptırım uygulayacak
RTÜK, sporda şiddeti teşvik eden yayınlara yaptırım uygulayacak
Hakem Meler'e saldırıda Faruk Koca dahil 3 tutuklama
Hakem Meler'e saldırıda Faruk Koca dahil 3 tutuklama
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Siyasi

Cumhur İttifakı yerelde işbirliği heyeti son toplantısını bu hafta yapacak

Cumhur İttifakı'nın yerelde işbirliği heyeti, çalışmasını bu hafta tamamlamayı planlıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2023 11:38, Son Güncelleme : 13 Aralık 2023 11:37
Yazdır
Cumhur İttifakı yerelde işbirliği heyeti son toplantısını bu hafta yapacak

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti ve MHP heyetlerinin, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde işbirliği yapılacak büyükşehir, il ve ilçelere yönelik çalışması sürüyor.

Çalışma kapsamında ilk kez 26 Ekim'de bir araya gelen ortak heyet, şu ana kadar 10 kez toplandı.

Bu kapsamda, geçen hafta 2 kez bir araya gelen heyetin, bu hafta yapacağı toplantıyla çalışma üzerindeki son düzeltmeleri yaparak süreci tamamlaması ve çalışmayı 15 Aralık'tan sonra kamuoyuyla paylaşması planlanıyor.

Çalışmanın içeriğine ilişkin nihai kararı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli verecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber