Doktora saldırıp darbeden psikiyatri hastası gözaltında

Olay, sabah saatlerinde, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi.

Psikiyatri polikliniğine muayene olmak için gelen Ü.K., henüz bilinmeyen nedenle Uzman Dr. E.Ç'ye saldırıp darbetti.

Poliklinikteki bilgisayarlar kırılırken, Ü. K. hakkında beyaz kod verildi.

Güvenlik görevlilerinin poliklinikten uzaklaştırdığı Ü. K., adrese gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ü. K.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Başhekimlik saldırıyı kınayıp, olay hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığını belirtti.

Doktor Ç. ise tedavisinin ardından Ü. K. hakkında suç duyurusunda bulundu.