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Doktora saldırıp darbeden psikiyatri hastası gözaltında

Siirt'te, psikiyatri hastası Ü. K., muayene olduğu Psikiyatri Uzmanı Dr. E.Ç.'ye saldırıp darbetti. Beyaz kod verilen Ü. K., gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Aralık 2023 13:36, Son Güncelleme : 13 Aralık 2023 13:45
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Olay, sabah saatlerinde, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi.

Psikiyatri polikliniğine muayene olmak için gelen Ü.K., henüz bilinmeyen nedenle Uzman Dr. E.Ç'ye saldırıp darbetti.

Poliklinikteki bilgisayarlar kırılırken, Ü. K. hakkında beyaz kod verildi.

Güvenlik görevlilerinin poliklinikten uzaklaştırdığı Ü. K., adrese gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ü. K.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Başhekimlik saldırıyı kınayıp, olay hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığını belirtti.

Doktor Ç. ise tedavisinin ardından Ü. K. hakkında suç duyurusunda bulundu.

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