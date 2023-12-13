Diyadin'de taşımalı eğitim gören öğrenciler için okullar tatil

Diyadin Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, hava durumuna göre sabaha kadar kar yağışının devam edeceği ve ulaşımda sorunlar yaşanabileceği belirtildi.

Açıklamada, "13 Aralık Çarşamba günü için eğitim ve öğretim faaliyetlerimize sadece taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerimiz açısından 1 gün ara verilmiştir. Çocuklarımıza okulların tatil olduğu bu günde bol kitap okumalı bir gün diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Diyadin ilçesinde kar yağışı nedeniyle vatandaşlar evlerinin üzerindeki kar kütlesini temizlemek için çalıştı. Bazı vatandaşlar ise karın keyfini çıkarmak için kardan adam yaptı.