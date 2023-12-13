2023-Adli/İdari Yargı Hakimlik Sınavları giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM internet sitesinden Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcılık ile İdari Yargı hakimlik sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
2023-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
23-24 Aralık 2023 tarihlerinde uygulanacak olan 2023-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2023-Adli Yargı), 2023-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2023-Adli Yargı-Avukat) ile 2023-İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı'na (2023-İdari Yargı) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Aralık 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
DİKKAT!
23-24 Aralık 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-Adalet Bakanlığı Sınavlarında;
- Adaylar, 23 Aralık 2023 tarihinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak alan Bilgisi Testi'nin uygulanacağı 1. Oturum için saat 10.00'dan sonra; Adli Yargı Testi'nin uygulanacağı 2. Oturum için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
- Adaylar, 24 Aralık 2023 tarihinde Adli Yargı-Avukat Testi'nin uygulanacağı 3. Oturum için saat 10.00'dan sonra; İdari Yargı Testi'nin uygulanacağı 4. Oturum için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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