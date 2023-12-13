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Marmara Denizi'nde tehlikeli ısınma

Marmara Denizi son 50 yılda iki buçuk derece ısındı. Uzmanlara göre deniz suyundaki bu ısınma, yüksek kirlilikle beraber müsilaja ve başta balıklar olmak üzere bazı türlerin yok olmasına yol açabilir.

Haber Giriş : 13 Aralık 2023 15:22, Son Güncelleme : 13 Aralık 2023 15:22
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Marmara Denizi'nde tehlikeli ısınma

MARMARA'DA ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

Marmara Denizi için bir kez daha alarm zilleri çalıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kayıtları, 1970 yılında 15,3 santigrat olan Marmara Denizi'nde ortalama sıcaklığın, 50 yılda 2,5 derece arttığını gösteriyor.

Bilim insanlarına göre bu ısınmanın ağır sonuçları olabilir.

TEK NEDENİ KÜRESEL ISINMA DEĞİL!

Su sıcaklığı kayıtlarına göre Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de de ısınma söz konusu.

Ancak Marmara Denizi'ndeki ısınma hepsinden daha fazla.

Uzmanlara göre bu durumun tek nedeni Küresel Isınma değil.

NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Marmara Denizi'ndeki sıcaklık artışını NTV'ye yorumladı.

MÜSİLAJ KABUSU GERİ DÖNEBİLİR

Prof. Dr. Hakan Tecer, sıcaklık artışının devam etmesi halinde müsilajın tekrar başlayabileceğini söylerken tek tehlikenin bu olmadığının da altını çizdi.

"BALIK TÜRLERİ AZALABİLİR"

Yükselen sıcaklığın çözülmüş oksijen miktarını düşürdüğünü söyleyen Prof. Dr. Hakan Tecer, "Çözülmüş oksijenin azalması demek orada oksijene ihtiyaç duyan hassas canlılar için yaşam ortamlarının riske girmesi demek. Oksijene duyarlı lezzetli balıkların türleri ve popülasyonları azalacak anlamına gelir" diyerek bir başka tehlikeye dikkat çekti.

"CİDDİ ANLAMDA DEŞARJ OLUYOR"

Bölgede 25 milyon insanın yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Tecer, "Buraya çok ciddi anlamda deşarjlar oluyor. Hem atık su deşarjları, hem de bölgedeki sanayiden kaynaklanan soğutma suyu deşarjları söz konusu" ifadelerini kullanırken, uzun vadede derin deşarjlardan vazgeçilmesi gerekebileceğini söylüyor.

Bilim insanları Marmara Çevresi'ndeki atık su arıtma tesisi sayısının hızlı bir şekilde artırılması gerektiğine de dikkat çekiyor.

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