MEB yurt dışına sınavla öğretmen gönderecek

Öğrenciyi merdivenden ittiği öne sürülen okul müdürüne ceza
Öğrenciyi merdivenden ittiği öne sürülen okul müdürüne ceza
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Kamu bankası çalışanından milyon dolarlık vurgun iddiası
Kamu bankası çalışanından milyon dolarlık vurgun iddiası
Yapay zeka tabanlı Yargıtay İçtihat Merkezi kullanıma açıldı
Yapay zeka tabanlı Yargıtay İçtihat Merkezi kullanıma açıldı
Bakan Tunç: Sporda Şiddet Kanunu'nun hükümlerini yeniden düzenleyeceğiz
Bakan Tunç: Sporda Şiddet Kanunu'nun hükümlerini yeniden düzenleyeceğiz
Liglerin başlama tarihi belli oldu
Liglerin başlama tarihi belli oldu
'Akademik İlana birden fazla kişi başvurunca, rektör ilanı iptal etti'
'Akademik İlana birden fazla kişi başvurunca, rektör ilanı iptal etti'
AYM'den oy birliğiyle Can Atalay kararı
AYM'den oy birliğiyle Can Atalay kararı
Depremin şiddeti Haliç'ten Silivri'ye kadar 9'u bulacak
Depremin şiddeti Haliç'ten Silivri'ye kadar 9'u bulacak
Müdür yardımcısı boğazı bıçakla kesilmiş halde bulundu
Müdür yardımcısı boğazı bıçakla kesilmiş halde bulundu
Liselerde 'temel hukuk bilgisi' müfredata alındı
Liselerde 'temel hukuk bilgisi' müfredata alındı
Aile Bakanlığı, dizi yapımcılarıyla 'aile' gündemli toplantıda buluşacak
Aile Bakanlığı, dizi yapımcılarıyla 'aile' gündemli toplantıda buluşacak
Ocakta maaşlar ne kadar artacak?
Ocakta maaşlar ne kadar artacak?
Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi için geri sayım
Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi için geri sayım
2024 Ocak'ta 3'lü zam geliyor
2024 Ocak'ta 3'lü zam geliyor
Gümrük işlemlerine yönelik cezalar ve çalışma ücretleri artırıldı
Gümrük işlemlerine yönelik cezalar ve çalışma ücretleri artırıldı
Adaylıklar için 3'er isim istedi
Adaylıklar için 3'er isim istedi
Faruk Koca, PFDK'ye sevk edildi
Faruk Koca, PFDK'ye sevk edildi
İkinci el araç satışında uygulanan kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi
İkinci el araç satışında uygulanan kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastaları karşıladı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastaları karşıladı
Erdoğan, Fatih Erbakan'ı kabul etti
Erdoğan, Fatih Erbakan'ı kabul etti
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti
Faruk Koca kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi
Faruk Koca kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi
Uluslararası doğrudan yatırımda hedef yüzde 1,5 seviyesi
Uluslararası doğrudan yatırımda hedef yüzde 1,5 seviyesi
AK Parti'de bir ilk, Cumhurbaşkanı 3 ili teşkilata soracak
AK Parti'de bir ilk, Cumhurbaşkanı 3 ili teşkilata soracak
Bakan Koca'dan SP'li vekilin sağlık durumuna dair açıklama
Bakan Koca'dan SP'li vekilin sağlık durumuna dair açıklama
Bakan Tekin: Akran zorbalığı ile ilgili gerekli önlemleri alacağız
Bakan Tekin: Akran zorbalığı ile ilgili gerekli önlemleri alacağız
Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı
Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı
Faiz artırımları borçlandırmaları daha da artırdı
Faiz artırımları borçlandırmaları daha da artırdı
Ana sayfaHaberler Eğitim

MEB yurt dışına sınavla öğretmen gönderecek

Milli Eğitim Bakanlığı yurt dışına sınavla öğretmen gönderecek. Yurt dışına gönderilecek öğretmenleri seçme sınavı 26 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Aralık 2023 16:13, Son Güncelleme : 13 Aralık 2023 16:14
Yazdır
MEB yurt dışına sınavla öğretmen gönderecek

Milli Eğitim Bakanlığı, Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt dışındaki vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dini konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla yurt dışında öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, öğretmen ve din görevlisi görevlendirilecek.

Görevlendirilecek öğretmenlerin seçimine ilişkin sınav 26 Şubat 2024 tarihinde yapılacak. Sınava başvurular ise 18-31 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Sınav kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız...

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber