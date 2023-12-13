MEB yurt dışına sınavla öğretmen gönderecek

Milli Eğitim Bakanlığı, Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt dışındaki vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dini konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla yurt dışında öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, öğretmen ve din görevlisi görevlendirilecek.

Görevlendirilecek öğretmenlerin seçimine ilişkin sınav 26 Şubat 2024 tarihinde yapılacak. Sınava başvurular ise 18-31 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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