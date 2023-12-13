Gazze'ye düzenlenen saldırılarda öldürülenlerin sayısı 18 bin 608'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 196 cenaze ile 499 yaralının getirildiğini aktaran Kudra, çok sayıda cenazenin enkaz altında ve yol kenarlarında kaldığını belirtti.

Kudra, İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 18 bin 608'e, yaralıların sayısının da 50 bin 594'e çıktığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in sağlık sistemine saldırılarına ilişkin, "İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hastanelere yönelik saldırılarının hedefi sağlık sistemini yok ederek bölge halkını göçe zorlamaktır." açıklamasında bulundu.

- "Kemal Advan Hastanesindeki 12 çocuğun hayatını kaybetmesinden endişe ediyoruz"

İsrail'in çok sayıda sağlık personelini alıkoyduğunu belirten Kudra, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ahmed el-Kahlut'un işkence altında aç ve susuz bırakılarak sorgulandığını belirtti.

Kudra, İsrail'in alıkoyarak Kemal Advan Hastanesinden çıkardığı sağlık personelinden bir kısmını serbest bıraktığını, ardından hastaneye geri dönmeye çalışan sağlık personellerine ateş açtığını ve 5 kişiyi yaraladığını ifade etti.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesine yönelik kuşatmayı şiddetlendirdiğini vurgulayan Kudra, hastanenin hedef alınarak, hastane bahçesi ve hastaların kaldığı odaların vurulduğunu aktardı.

Kudra, İsrail'in hastaneyi, elektrik, yiyecek ve içecekten mahrum bıraktığına dikkati çekerek, hastanedeki 12 çocuğun süt ve yaşam destek ünitesi eksikliği nedeniyle hayatını kaybetmesinden endişe ettiklerini kaydetti.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki el-Avde Hastanesine yönelik kuşatmayı da ağırlaştırdığını kaydeden Kudra, "İşgalci İsrail, el-Avde Hastanesini hedef almaya, hastaneyi elektrik, yiyecek ve içeceksiz bırakmaya, hastaların ve yaralıların hastaneye ulaşmasına engel olmaya devam ediyor. Kemal Advan Hastanesinden sonra Avde Hastanesine de baskın yapılmasından endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Gazze'nin güneyinde yaralılar arasında seçim yapmak zorunda kalıyoruz"

Kudra, Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastanelerde durumun kontrolden çıktığına, kabul ve tedavi kapasitesinin yetmediğine vurgu yaparak, uluslararası kurumlardan ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve sağlık ekibi desteği talebini yineledi.

Gazze'nin güneyindeki hastanelerin durumuna ilişkin Kudra, "Güneydeki hastanelere getirilen çok sayıdaki vaka arasında kurtarılması mümkün olanların hayatını kurtarmak için insanlar arasında seçim yapmak zorunda kalıyoruz." ifadesine yer verdi.

Kudra, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana 300 sağlık personelini öldürdüğünü ve 102 ambulansı kullanılmaz hale getirdiğini belirtti.

- Tedavi olmak için Gazze Şeridi'nden tahliye edilen yaralıların sayısı toplam sayının yüzde 1'i değil

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana 214 hasta ile 491 yaralının tedavi olmak için Gazze Şeridi'nden tahliye edildiğini, bu sayınını yaralıların toplamının yüzde 1'inden az olduğunu ifade etti.

Yaralıların tahliyesine yönelik mekanizmanın yetersiz ve prosedür için harcanan zamanın öldürücü olduğuna dikkati çeken Kudra, birçok yaralının Gazze Şeridi'nden tahliye edilebilmesi için gerekli iznin onaylanmasını beklerken hayatını kaybettiğinin altını çizdi.

Kudra, İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden tahliyesi ve tedavi görebilmeleri için etkili bir mekanizmanın bulunması çağrısında bulundu.

- Gazze'deki Sağlık Bakanlığının elindeki çocuk aşıları tükendi

Sağlık Bakanlığının elindeki çocuk aşılarının tükendiğini vurgulayan Kudra, bu durumun çocukların sağlığını tehlikeye attığını ve özellikle ciddi kalabalıkların oluştuğu barınma merkezlerindeki yerinden edilen kişiler arasında hastalıkların yayılmasına yol açacağını kaydetti.

Kudra, "Felaketin önlenmesi için Birleşmiş Milletler kurumlarından acil müdahale ederek gerekli aşıların sağlanmasını ve Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine ulaştırılmasını talep ediyoruz." çağrısında bulundu.

Filistinli Sözcü, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı kalabalık barınma merkezlerinde, yetersiz beslenme, içme suyu ve hijyen malzemeleri eksikliği ile bulaşıcı hastalıkların yayılması nedeniyle insani ve sağlık durumunun ölümcül olduğunu vurguladı.

Barınma merkezlerinden hastanelere ulaşan bulaşıcı hastalık vaka sayısının 327 bine çıktığını aktaran Kudra, bunların sağlık merkezlerine ulaşabilenlerin sayısı olduğunu ve gerçek rakamın bundan daha fazla olduğunu ifade etti.

Kudra, uluslararası kurumlara, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı barınma merkezlerine, başta hamile kadınlar, çocuklar, kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere, hayati ve tıbbi gereksinimlerinin sağlanması için etkin bir yol bulma çağrısını yineledi.

- İsrail, Gazze'ye tıbbi yardım girişini hasta ve yaralıları öldürmek için silah olarak kullanıyor

Gazze'nin güneyinde Han Yunus ve Refah'ın batısında yerinden edilen Filistinlilerin sayısının arttığını belirten Kudra, yerinden edilmiş kişiler için mobil klinikler ve sağlık noktaları kurulması çağrısı yaptı.

Kudra, İsrail'in Gazze'ye getirilen tıbbi yardımları kontrol ettiğini hatırlatarak, kısıtlamaları sıkılaştırdığını ve bunu hastalar ile yaralıları öldürmek için silah olarak kullandığının altını çizdi.

Tıbbi yardımların Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelere ulaştırılmasının önemine değinen Kudra, tıbbi malzeme ve yakıt girişi için güvenli insani koridorların açılması gerektiğini belirtti.

Kudra, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin hizmet dışı kalmasının ardından hem yaralı ve hastalar hem yerinden edilen kişilerin sığındığı bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'nin ilaç ve yakıt ihtiyacının karşılanması için uluslararası kurumlara acil müdahale çağrısını yineledi.

İsrail saldırılarının 68'inci gününde Kudra, tüm ülkelere ve uluslararası kuruluşlara hasta ve yaralıların hayatını kurtarmak için bir kez daha Gazze Şeridi'nin kuzeyine sahra hastaneleri kurma çağrısında bulundu.