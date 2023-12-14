14 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/11.30/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türk-Alman İş Birliğinde Sanayinin Yeşil Dönüşümü ve Dekarbonizasyon Sempozyumu"na katılacak.

(İstanbul/15.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Su Verimli Kentler ve Belediye Su Kardeşliği Etkinliği"ne iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi ile 2022 yılı girişimcilik ve iş demografisi istatistiklerini açıklayacak, "Satınalma Gücü Paritesi, 2022" haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00/13.00)

5- Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararını açıklayacak.

(Frankfurt/16.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya gelecek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek.

(Bakü)

2- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri zirve toplantısı için bir araya gelecek.

(Brüksel)

3- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlık tarafından CerModern'de düzenlenen "100 Yılın Ses Tüneli Cumhuriyetin 100. Yılı Dijital Deneyim Sergisi"nin açılışına katılacak.

(Ankara/12.00)

SPOR

1- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin gruplarındaki mücadele 6'ncı ve son maçlarla tamamlanacak. Fenerbahçe, H Grubu'nda Slovakya'nın Spartak Trnava takımını konuk edecek; Beşiktaş, D Grubu'nda İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.45/Zürih/23.00)

2- Voleybol kadınlarda FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'na Çin'de devam edilecek. Eczacıbaşı Dynavit, A Grubu'ndaki ilk maçında Brezilya'nın Gerdau Minas ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(Hangzhou/14.30)

3- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Halkbank, Portekiz'in SL Benfica ekibini konuk edecek.

(Ankara/18.00)

4- Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın 8'li final (Son 16) turu ilk maçında Arkas Spor, Çekya'nın CEZ Karlovarsko takımıyla karşılaşacak.

(İzmir/19.00)

5- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla Sırbistan'da karşı karşıya gelecek.

(Belgrad/22.05)

6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda play-off turunun ilk maçları yapılacak. Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Fransa'nın Tango Bourges Basket, Bursa Uludağ Basketbol, İngiltere'nin London Lions takımını konuk edecek; Galatasaray Çağdaş Faktoring, Polonya'nın MB Zaglebie ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Antalya/18.00/Bursa/20.30/Sosnowiec/20.00)