Cumhur İttifakı'nın önceliği 'rekor oy' almak

31 Mart 2024 seçimleri için mesaisinin büyük bir bölümünü AK Parti Genel Merkezinde geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün İzmir teşkilatı ile bir araya geldi. Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre toplantıda "İzmir'de bu seçim rekor oy alacağız" diyen Erdoğan, çalınmadık kapı bırakılmaması, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi talimatını verdi. İzmir teşkilatına mevcut belediye başkanlarından memnun olup olmadıklarını soran Erdoğan, belediye başkanlarının devam etmemesini talep eden teşkilat üyelerinden üçer isim önermelerini istedi. Mevcut milletvekillerinden belediye başkanı aday gösterilmeyeceği, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın İzmir adaylığına sıcak bakıldığı öğrenildi. Ayrıca İzmir'de beş ilçede MHP'nin adayının, 25 ilçede ise AK Parti'nin adayının desteklenmesi ağırlık kazandı. 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Aliağa, Narlıdere, Foça, Dikili ve Çeşme'de MHP'nin ortak adayı desteklenmişti.

GÜÇLÜ PARTİYE DESTEK



Bu arada, 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde MHP'nin adayının desteklendiği Adana'da AK Parti'nin, AK Parti'nin adayının desteklendiği Muğla'da ise MHP'nin adayının destekleneceği öğrenildi. 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Adana'da MHP'nin adayı yüzde 42,8, CHP'nin adayı yüzde 53,6, Muğla'da AK Parti'nin adayı yüzde 28, CHP'nin adayı yüzde 36 oy almıştı.

SON PÜRÜZLER GİDERİLDİ



Cumhur İttifakı muhalefetin elindeki belediyeleri kazanarak, yeniden hizmet ile buluşturmayı hedefliyor. 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde yapılan strateji hatalarını tekrar yapmak istemiyor. Bu yüzden AK Parti ve MHP seçim heyetleri 81 şehir üzerinde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Partiden ziyade Cumhur İttifakı'nın zaferi amaçlanıyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul adayları konusundaki çalışmaları genel merkezde değil pazar günü İstanbul'da yapacağı öğrenildi. İstanbul'da mevcut AK Partili belediye başkanları, il ve ilçe başkanları, gençlik ve kadın kolları başkanları ile bir araya gelmesi beklenen Erdoğan, teşkilat üyelerinden isim önerileri alacak ve mevcut başkanlar için memnuniyet yoklaması yapacak.

3'ER KİŞİLİK HEYET OLUŞTURULDU



Cumhur İttifakı, yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Önceki gün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı AK Parti Genel Merkezinde kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün de Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede iki lider 31 Mart 2024 yerel seçimleri ile gündemdeki konuları ele aldı.

Basına kapalı olarak yapılan ve yaklaşık 1 saat süren görüşmede AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da yer aldı. Yapıcıoğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, yerel seçimler gündemi ile bir araya geldiklerini belirterek, AK Parti'den Genel Başkanvekili Efkan Ala, HÜDAPAR'dan İshak Sağlam başkanlığında üçer kişilik heyet oluşturulduğunu söyledi.

Yapıcıoğlu, heyetin bugün ya da yarın ilk toplantısını yapacağını belirterek, "Prensip olarak Cumhur İttifakı'nın devam etmesi yönünde talep ve irade oluştu. Önümüzdeki günlerde detayları arkadaşlarımız çalışacak ve kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

CUMHUR İTTİFAKI 12. KEZ BULUŞUYOR



Cumhur İttifakı'nın yerelde iş birliği heyeti, çalışmasını önümüzdeki günlerde tamamlamayı planlıyor. AK Parti ve MHP heyetlerinin, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde iş birliği yapılacak büyükşehir, il ve ilçelere yönelik çalışması sürüyor. Çalışma çerçevesinde ilk defa 26 Ekim'de bir araya gelen ortak heyet, şu ana kadar 11 kez toplandı. Geçen hafta da iki defa bir araya gelen heyetin, önümüzdeki hafta pazartesi günü gerçekleştireceği toplantıyla çalışma üzerindeki son düzeltmeleri yaparak süreci tamamlaması ve çalışmanın kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor. Çalışmanın içeriğine dair nihai kararı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli verecek.