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Bakan Bayraktar açıkladı: Enerji gelirleri gençler için kullanılacak

Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz sayesinde 2024 mayıs ayına kadar 25 metreküplük doğalgazın vatandaşa bedelsiz olarak verilmeye devam edeceğini belirten Bayraktar, "Bu kapsamda vatandaşlarımıza 87 milyar TL'lik doğalgazı bedelsiz olarak sunmaktayız" dedi. Bakan Bayraktar ayrıca, enerji gelirlerinin gençler için kullanılacağını duyurdu.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 14 Aralık 2023 08:04, Son Güncelleme : 14 Aralık 2023 10:59
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Bakan Bayraktar açıkladı: Enerji gelirleri gençler için kullanılacak

TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2024 bütçesi üzerinde konuşan Enerji Bakanı Bayraktar, uluslararası enerji fiyatlarındaki artıştan vatandaşların etkilenmemesi için aldıkları önlemler ve destek miktarlarını açıkladı.

Elektrik piyasasında devreye alınan Azami Uzlaştırma Fiyatı Uygulaması ile elektrik faturalarında yüzde 130'luk bir fiyat artışının önüne geçtiklerini anlatan Bayraktar, bu sayede 220 milyar TL'yi bulan bir meblağın da vatandaşların cebinde kaldığını belirtti.

KARADENİZ GAZINDAN 87 MİLYAR TL'LİK DESTEK

Karadeniz'deki Sakarya Gaz sahasından üretilen doğal gaz ile konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 2023 Nisan ayı faturalarının tümünün ücretsiz karşılandığını anlatan Bayraktar, mayıs 2024'e kadar da 25 metreküpü bedelsiz olarak verilecek gaz ile vatandaşlara toplam 87 milyar TL'lik gazın bedelsiz sunulmuş olacağını açıkladı.

İhtiyaç Sahibi Hanelere Elektrik Tüketim Desteği Verilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararına göre, hanedeki kişi sayısına bağlı olarak aylık 150 kilowaatsaat karşılığı destekleme yaptıklarını anlatan Bayraktar, şunları söyledi:

"Bu bağlamda, 2019'dan bugüne kadar toplam 18,2 milyar lira tutarında elektrik tüketim desteği verdik. Diğer taraftan, bu yılda halen devam eden ısınma amaçlı kömür desteği kapsamında geçtiğimiz yıl 1,9 milyon aileye 1,7 milyon ton kömür desteği sağladık. Kömür desteği alan hanelerden isteyenlerin bunu doğal gaz olarak da kullanabilmelerini sağlayacak düzenlemeyle vatandaşlarımıza 2022 yılından itibaren 634 milyon lira tutarında doğal gaz tüketim desteği sunduk. Ayrıca, yıllık hane başı doğal gaz tüketim destek tutarını ise Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 1.500 ila 3.500 liraya yükselttik. Dolayısıyla vatandaşlarımıza 2023 yılındaki elektrik ve doğal gaz tüketim destek rakamımız toplamda 282 milyar lirayı bulmuş yani bu bedel vatandaşlarımız adına devletimiz tarafından karşılanmıştır."

ENERJİ GELİRLERİ GENÇLER İÇİN KULLANILACAK

Bakan Bayraktar, Meclis'de kanunlaşarak hayata geçen Aile ve Gençlik Fonu düzenlemesi ile petrol, doğal gaz ve madenlerden sağlanacak gelirleri gençlerin hayallerini gerçekleştirmelerinde ve toplumun temel direği olan aile kurumunun güçlenmesinde kullanacaklarını belirtti.

BARIŞ ŞİMŞEK

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