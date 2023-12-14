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Sosyetik kolejde akran zorbalarına en hafif ceza

Son zamanlarda liselerde artan akran zorbalığının, sosyetenin çocuklarının gittiği, İstanbul'un en ünlü özel liselerinden Koç Lisesi'ne de sıçradığı ortaya çıkmıştı. Dün Koç Lisesi'nde öğrenciler arasında yaşanan skandal olayı köşesine taşıyan Bülent Cankurt'un yazısı sonrası okul yönetimi sessizliğini korurken onlarca veli telefon edip olayın detaylarını aktardı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 14 Aralık 2023 08:40, Son Güncelleme : 14 Aralık 2023 08:37
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Sosyetik kolejde akran zorbalarına en hafif ceza

Dün, sosyetenin çocuklarının gittiği Koç Lisesi'ndeki akran zorbalığını yazmıştım. Olayda biber gazı kullanıldığı için farklı bir boyut kazanan ve Koç Lisesi'ni karıştıran olayın detaylarına ulaştım. Sekiz kişilik zorba grubu da, onlara karşı kendini biber gazıyla savunan da henüz 8. sınıf öğrencisiymiş. Zorba grubun iki elebaşı varmış, her taşın altından onlar çıkıyormuş.

Aylarca bu zorbaların şiddetine maruz kalan öğrenci, 'ezik' görünmemek için uzun süre susmuş. Sonunda dayanamamış ve okul yönetimine şikayet etmiş. Fakat bir şey değişmemiş ve geçen haftaki olay yaşanmış. Zorbalar çocuğu tuvalette sıkıştırıp dövmeye kalkınca o da cebinden biber gazını çıkarıp gözlerine sıkmış.

OKULDAN ATAMAMIŞLAR

Olayı öğrenen ve haklı olarak çok tedirgin olan sosyetik veliler, Koç Lisesi'ne gidip müdürün kapısına dayanmış. "Hemen bu olaya karışan öğrencileri okuldan atın" demişler. Ancak çocuklar hala okuldaymış. Çünkü 8. sınıfta oldukları için okuldan atılamıyorlarmış, ancak kınama, uyarı ve okul değişikliği cezaları verilebiliyormuş. Koç Lisesi de iki elebaşına ve biber gazı getiren öğrenciye kınama cezası vermiş.

Fakat bu ceza velileri tatmin etmemiş, okul yönetimine baskı yapıyorlarmış. Bir de böyle bir okulda, akran zorbalığı yaşanmasını ve bunu okul yönetiminin engelleyememesini sorguluyorlarmış. Bakalım bu olayların ortaya çıkmasıyla Koç Lisesi'ndeki akran zorbalığı sona erecek mi ve her yıl yüzbinlerce lira veren sosyetik velilerin kaygıları bitecek mi?

VELİLER KOÇ LİSESİ'Nİ SUÇLUYOR

Türkiye'nin en pahalı özel lisesi olan Koç Lisesi'ne çocuklarını gönderen sosyetik veliler bu yıl tam 448 bin lira ödedi. İşte bu yüzden veliler çok kızgın; "Bu kadar para veriyoruz, karşılığı bu mu?" diye soruyorlar.

BÜLENT CANKURT

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