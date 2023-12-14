KYK yurdunda 15 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Yurtta kalan öğrenciler, yedikleri öğlen yemeğinden bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle durumu önce yurt yetkililerine ardından da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yurt önüne gelen sağlık ekipleri, mide bulantısı ve kusma şikayeti bulunan 15 öğrenciyi ilk müdahalenin ardından, Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede müşahede altına alınan ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.